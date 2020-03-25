Banner-MutuaBccSpettacolo
21:31:26 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Salgono a quattro le vittime per il Coronavirus a Santa Maria Capua Vetere. E' giunta pochi minuti fa la notizia del decesso del paziente 2, ricoverato da giorni al Cotugno di Napoli. 

Questo il messaggio del sindaco Mirra sulla pagina ufficiale della città:

«Apprendiamo adesso la terribile notizia che riguarda il nostro concittadino, il "paziente 2", al quale da giorni abbiamo trasmesso ininterrottamente il calore di tutta la Città.

Ci è appena giunta la notizia che mai avremmo voluto sapere. In questo momento non troviamo altre parole. Ci uniamo al dolore della famiglia, dei parenti e dei numerosissimi amici».

Comune per comune la mappa del contagio:

Aversa 7 + 1 morto

Bellona 6

Capodrise 1

Capua 2

Carinola 1

Casaluce 1

Castel Volturno 5 + 1 morto

Casagiove 3

Casapulla 3

Casal di Principe 3

Caserta 13 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 2

Cesa 5

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 6

Gricignano d’Aversa 4

Lusciano 1

Macerata Campania 2

Maddaloni 8

Marcianise 4

Marzano Appio 1

Mondragone 4 + 1 deceduto

Orta di Atella 2 + 1 morto

Parete 1

Recale 1

Piedimonte Matese 2

Portico di Caserta 2

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 3

Succivo 3

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1

San Nicola la Strada 1

San Felice a Cancello 1

San Prisco 6 + 1 deceduto

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

 

