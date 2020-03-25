21:31:26 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Salgono a quattro le vittime per il Coronavirus a Santa Maria Capua Vetere. E' giunta pochi minuti fa la notizia del decesso del paziente 2, ricoverato da giorni al Cotugno di Napoli.

Questo il messaggio del sindaco Mirra sulla pagina ufficiale della città:

«Apprendiamo adesso la terribile notizia che riguarda il nostro concittadino, il "paziente 2", al quale da giorni abbiamo trasmesso ininterrottamente il calore di tutta la Città.

Ci è appena giunta la notizia che mai avremmo voluto sapere. In questo momento non troviamo altre parole. Ci uniamo al dolore della famiglia, dei parenti e dei numerosissimi amici».