21:31:26 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Salgono a quattro le vittime per il Coronavirus a Santa Maria Capua Vetere. E' giunta pochi minuti fa la notizia del decesso del paziente 2, ricoverato da giorni al Cotugno di Napoli.
Questo il messaggio del sindaco Mirra sulla pagina ufficiale della città:
«Apprendiamo adesso la terribile notizia che riguarda il nostro concittadino, il "paziente 2", al quale da giorni abbiamo trasmesso ininterrottamente il calore di tutta la Città.
Ci è appena giunta la notizia che mai avremmo voluto sapere. In questo momento non troviamo altre parole. Ci uniamo al dolore della famiglia, dei parenti e dei numerosissimi amici».
Comune per comune la mappa del contagio:
Aversa 7 + 1 morto
Bellona 6
Capodrise 1
Capua 2
Carinola 1
Casaluce 1
Castel Volturno 5 + 1 morto
Casagiove 3
Casapulla 3
Casal di Principe 3
Caserta 13 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 2
Cesa 5
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 6
Gricignano d’Aversa 4
Lusciano 1
Macerata Campania 2
Maddaloni 8
Marcianise 4
Marzano Appio 1
Mondragone 4 + 1 deceduto
Orta di Atella 2 + 1 morto
Parete 1
Recale 1
Piedimonte Matese 2
Portico di Caserta 2
Roccamonfina 1
Sant’Arpino 3
Succivo 3
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 1
San Nicola la Strada 1
San Felice a Cancello 1
San Prisco 6 + 1 deceduto
Sparanise 1
Teano 1
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 1 deceduto
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli