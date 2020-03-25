21:01:20 CASAPULLA. Salgono a tre i positivi a Casapulla. Ad annunciare la notizia il sindaco Renzo Lillo: «Mi hanno comunicato l’esito di alcuni tamponi effettuati in paese, di cui due sono risultati positivi.
Entrambi sono riconducibili al nucleo familiare della paziente 1.
Siamo in attesa dell’esito di altri tre tamponi».
Dunque, i due nuovi contagiati dal Coronavirus di Casapulla sono parenti della donna che attualmente si trova all’Ospedale San Sebastiano e Sant’Anna di Caserta.
Comune per comune la mappa del contagio:
Aversa 7 + 1 morto
Bellona 6
Capodrise 1
Capua 2
Carinola 1
Casaluce 1
Castel Volturno 5 + 1 morto
Casagiove 3
Casapulla 3
Casal di Principe 3
Caserta 13 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 2
Cesa 5
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 6
Gricignano d’Aversa 4
Lusciano 1
Macerata Campania 2
Maddaloni 8
Marcianise 4
Marzano Appio 1
Mondragone 4 + 1 deceduto
Orta di Atella 2 + 1 morto
Parete 1
Recale 1
Piedimonte Matese 2
Portico di Caserta 2
Roccamonfina 1
Sant’Arpino 3
Succivo 3
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 19 + 3 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 1
San Nicola la Strada 1
San Felice a Cancello 1
San Prisco 6 + 1 deceduto
Sparanise 1
Teano 1
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 1 deceduto
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli