21:01:20 CASAPULLA. Salgono a tre i positivi a Casapulla. Ad annunciare la notizia il sindaco Renzo Lillo: «Mi hanno comunicato l’esito di alcuni tamponi effettuati in paese, di cui due sono risultati positivi.

Entrambi sono riconducibili al nucleo familiare della paziente 1.

Siamo in attesa dell’esito di altri tre tamponi».

Dunque, i due nuovi contagiati dal Coronavirus di Casapulla sono parenti della donna che attualmente si trova all’Ospedale San Sebastiano e Sant’Anna di Caserta.

Comune per comune la mappa del contagio:

Aversa 7 + 1 morto

Bellona 6

Capodrise 1

Capua 2

Carinola 1

Casaluce 1

Castel Volturno 5 + 1 morto

Casagiove 3

Casapulla 3

Casal di Principe 3

Caserta 13 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 2

Cesa 5

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 6

Gricignano d’Aversa 4

Lusciano 1

Macerata Campania 2

Maddaloni 8

Marcianise 4

Marzano Appio 1

Mondragone 4 + 1 deceduto

Orta di Atella 2 + 1 morto

Parete 1

Recale 1

Piedimonte Matese 2

Portico di Caserta 2

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 3

Succivo 3

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 19 + 3 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1

San Nicola la Strada 1

San Felice a Cancello 1

San Prisco 6 + 1 deceduto

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

