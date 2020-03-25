18:58:56 Due nuovi casi di Coronavirus sono stati riscontrati nelle ultime ore a Recale e a Marzano Appia.

Per entrambi i centri si tratti del primo caso.

Sono due uomini, quello di Recale è a casa, mentre quello di Marzano, 41 anni, è ricoverato all’ospedale di Caserta.

In tutti e due i casi le condizioni sono buone.

Comune per comune la mappa del contagio:

Aversa 7 + 1 morto

Bellona 6

Capodrise 1

Capua 2

Carinola 1

Casaluce 1

Castel Volturno 5 + 1 morto

Casagiove 3

Casapulla 1

Casal di Principe 3

Caserta 13 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 2

Cesa 5

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 6

Gricignano d’Aversa 4

Lusciano 1

Macerata Campania 2

Maddaloni 8

Marcianise 4

Marzano Appio 1

Mondragone 4 + 1 deceduto

Orta di Atella 2 + 1 morto

Parete 1

Recale 1

Piedimonte Matese 2

Portico di Caserta 2

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 3

Succivo 3

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 19 + 3 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1

San Nicola la Strada 1

San Felice a Cancello 1

San Prisco 5 + 1 deceduto

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli