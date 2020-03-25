18:58:56 Due nuovi casi di Coronavirus sono stati riscontrati nelle ultime ore a Recale e a Marzano Appia.
Per entrambi i centri si tratti del primo caso.
Sono due uomini, quello di Recale è a casa, mentre quello di Marzano, 41 anni, è ricoverato all’ospedale di Caserta.
In tutti e due i casi le condizioni sono buone.
Comune per comune la mappa del contagio:
Aversa 7 + 1 morto
Bellona 6
Capodrise 1
Capua 2
Carinola 1
Casaluce 1
Castel Volturno 5 + 1 morto
Casagiove 3
Casapulla 1
Casal di Principe 3
Caserta 13 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 2
Cesa 5
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 6
Gricignano d’Aversa 4
Lusciano 1
Macerata Campania 2
Maddaloni 8
Marcianise 4
Marzano Appio 1
Mondragone 4 + 1 deceduto
Orta di Atella 2 + 1 morto
Parete 1
Recale 1
Piedimonte Matese 2
Portico di Caserta 2
Roccamonfina 1
Sant’Arpino 3
Succivo 3
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 19 + 3 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 1
San Nicola la Strada 1
San Felice a Cancello 1
San Prisco 5 + 1 deceduto
Sparanise 1
Teano 1
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 1 deceduto
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli