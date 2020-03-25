21:53:37 “Raccogliamo il grido di allarme del Presidente della Regione. Non lo sottovalutiamo ma lo consideriamo come una ammissione di debolezza difronte alle difficoltà”.

Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania.

“Per rispondere a questa situazione riteniamo opportuno - dice - la nomina di un Commissario per l’emergenza che affianchi le Istituzioni locali per rafforzare l’unità di crisi”.

CORONAVIRUS. ZINZI: "DA DE LUCA PRESA DI COSCIENZA, SUBITO UN COMMISSARIO PER L'EMERGENZA"

“Per una volta siamo d'accordo con il presidente De Luca: la situazione è fuori controllo. Il suo appello al Governo è un grido di aiuto, come tale va ascoltato e accolto. Ci sarà tempo per considerare le diverse responsabilità, questo invece è il momento dell’unità.

Ecco perché tendiamo la mano al Presidente De Luca, nell’esclusivo interesse dei campani. Intanto il Governo nomini un Commissario straordinario per l'emergenza in Campania, subito".

Lo ha dichiarato il consigliere regionale Gianpiero Zinzi.

CORONAVIRUS, DE SIANO (FI): DE LUCA PRESENTA IL CONTO DI DUE MESI E MEZZO DI… INEFFICIENZA

“Un fenomeno ad anticipare tutti sulle chiacchiere, decisamente meno bravo, anzi fallimentare, nell'affrontare concretamente le emergenze. Oggi De Luca ha praticamente presentato il conto di due mesi e mezzo di ritardi e inefficienze. Giusto quindi chiedere il commissariamento della Campania. Il governo batta un colpo”.

Lo afferma il senatore Domenico De Siano, coordinatore regionale campano di Forza Italia.

CORONAVIRUS, FICCO (SAUES) URGONO DPI A SERVIZI EMERGENZA SANITARIA CAMPANIA

Assegnare con strema rapidità e urgenza le mascherine ffp3, i dpi e i respiratori automatici ai servizi di emergenza sanitaria della Campania, realtà particolarmente carente. E’ l’appello rivolto dal governo Conte dal presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, Paolo Ficco.

“In numerose occasioni – osserva Ficco -, la nostra organizzazione sindacale ha lanciato e rilanciato l’allarme sull'importanza dell'approvvigionamento dei dispositivi di sicurezza individuale e dei respiratori automatici necessari per salvare persone in imminente pericolo di vita, ma anche per tutelare gli operatori sanitari da eventuale contagio”.

Per Ficco “serve poi, sull’intero territorio nazionale, un numero sufficiente di kit completi in previsione dell’utilizzo dei farmaci antivirali che i medici del territorio potrebbero essere chiamati a somministrare a domicilio dei pazienti, considerato che le strutture ospedaliere sono sature di ammalati”.

“Ricordo a chi di dovere – conclude - che gli eventuali ulteriori contagi tra i medici comporterebbero la loro astensione dal lavoro ed un aggravamento ulteriore della già grave carenza di personale sanitario. Un’eventualità che non possiamo assolutamente permetterci”.

Coronavirus: Piscitelli, lettera De Luca è autocritica della Regione

“La richiesta di De Luca di accelerare sui tamponi e di chiedere una mano al governo sono segnali che rappresentano una autocritica al lavoro fin qui portato avanti”. Così il consigliere regionale di Campania in Movimento, Alfonso Piscitelli.

“Serve una svolta, sui tamponi, sulla risposta sanitaria e sul governo della emergenza.

Il governo - dice - invii un commissario, che affianchi la Regione e che stimoli la governance messa in campo. La Campania non ha coinvolto, con qualche eccezione, gli esperti ma la corte dei più fedeli ed è per questo che rischiamo di andare verso il baratro”.

CORONAVIRUS, A. CESARO (FI): LETTERA DE LUCA? SERVE COMMISSARIO

“Basta chiacchiere e scaricabarili. De Luca ha gettato la spugna? Come ha giustamente proposto il Capo dell’Opposizione Stefano Caldoro, serve subito un commissario per l’emergenza coronavirus in Campania”. Lo afferma, commentando le dichiarazioni allarmistiche con le quali oggi il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è rivolto al Governo, il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro.

“La verità è che De Luca, dopo aver accumulato solo annunci e ritardi, dopo aver mandato i nostri migliori medici e i nostri migliori infermieri allo sbaraglio, si è rivelato completamente inadeguato ed oggi con la sua lettera non sortirà alcun effetto se non quello di gettare ancora di più nello sconforto sanitari e cittadini:

in Campania, giusto per far parlare i fatti – spiega Cesaro -, pochissimi tamponi (siamo ultimi in Italia per numero di prelievi e nemmeno si sa che fine abbiano fatto quel milione di prelievi annunciati 10 giorni fa) e solo negli ultimi giorni è stato allestito qualche centro in più per l’analisi dei tamponi e qualche posto letto di terapia intensiva. Dopo quasi tre mesi dalla dichiarazione dell’emergenza siamo ancora al nulla”.

“Oggi scopriamo qual’era il suo piano B: scaricare tutta la sua incapacità sul governo. Va commissariato”, conclude Cesaro.

CORONAVIRUS, DI SCALA (FI): ALLARME DE LUCA NON SORPRENDE, COMMISSARIO IN CAMPANIA È ATTO DOVUTO

“L’allarme di De Luca, il suo appello al governo, non mi sorprende. Meraviglia semmai che non li abbia lanciati a tempo debito, agli inizi di febbraio. Adesso però servono risposte davvero concrete e tempestive, serve la piena disponibilità, in parte già data, delle strutture sanitarie private, servono tamponi a tappeto, e serve, come ha giustamente chiesto Caldoro, una struttura commissariale che affianchi l’unità di crisi regionale e le istituzioni locali nel contrasto al coronavirus”.

Lo afferma la consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala.

“Il governo mandi immediatamente ciò che serve alla Campania ma nomini intanto un commissario risoluto e competente“, Conclude Di Scala.

GOVERNO E PD SNOBBANO LA CAMPANIA SHOW DI DE LUCA NON CANCELLANO COLPE‼

"Il governo Pd-M5S vanta numerosi campani, eppure la Regione Campania lo accusa di ignorare le richieste di aiuto, mettendo in pericolo la vita dei cittadini. Chiesti 253 ventilatori per la terapia intensiva, ne sono arrivati zero.

Chieste 2.600 mascherine total face, ne sono arrivate zero. Chiesti 150mila tubi endotracheali, arrivati zero. De Luca ha mille lamentele, coerenza zero. È il suo Pd che snobba la Campania: nessuno show del governatore puo' cancellare la realta'".

A sostenerlo i parlamentari campani della LEGA.