10:52:03 MARCIANISE. Si informa la cittadinanza che l'Unità di Crisi della Regione Campania ha inviato comunicazione ufficiale dell’esito positivo al Covid-19 di due nuovi tamponi effettuati a carico di cittadini di Marcianise.

Si tratta di un giovane di 33 anni, in isolamento dal 18 marzo unitamente al suo nucleo familiare, le cui condizioni di salute sono buone tanto da essere trattato presso il proprio domicilio nel rispetto assoluto di tutte le cautele previste, e di un uomo di 67 anni, rientrato da alcuni giorni da una regione dell’Italia settentrionale, per il quale, invece, è stato necessario il ricovero presso una struttura ospedaliera specializzata, data l’evidenza dei sintomi specifici.

Con immediatezza sono state adottate tutte le misure precauzionali previste dai protocolli ministeriali per la circoscrizione del contagio e tutti coloro che hanno avuto contatti con i due pazienti sono stati posti nello stato di quarantena obbligatoria e sotto osservazione.

Si ritiene opportuno evidenziare ancora una volta quanto sia importante, nell’attuale circostanza, che ognuno agisca con grande senso di responsabilità e, pertanto, si raccomanda a tutti i cittadini il rigoroso rispetto delle disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, evitando di uscire dal proprio domicilio se non per motivi di assoluta necessità.

Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di divieto di assembramento, rispetto delle distanze e lavaggio delle mani.

Si ricorda ancora che l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.

Comune per comune la mappa del contagio:

Aversa 6

Bellona 6

Capodrise 1

Capua 2

Carinola 1

Casaluce 1

Castel Volturno 5 + 1 morto

Casagiove 3

Casapulla 1

Casal di Principe 3

Caserta 13 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 2

Cesa 5

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 6

Gricignano d’Aversa 4

Lusciano 1

Macerata Campania 2

Maddaloni 5

Marcianise 4

Mondragone 4 + 1 deceduto

Orta di Atella 2 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 2

Portico di Caserta 2

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 3

Succivo 3

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 19 + 3 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1

San Nicola la Strada 1

San Felice a Cancello 1

San Prisco 5 + 1 deceduto

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli