08:32:49 MARCIANISE. Abbiamo sempre sostenuto che da questa emergenza sanitaria si esce attraverso la solidarietà e la reciproca collaborazione.

Giorni fa, i movimenti politici “Marcianise Terra di Idee“, “Campania in Movimento“ e “Meetup Gruppo 5 Stelle Marcianise”, avevano chiesto al Commissario Straordinario del Comune di Marcianise, dott. Michele Lastella, in un’ottica di assoluta collaborazione e nello spirito di venire incontro ad una esigenza di maggior trasparenza delle azioni che l’Ente Comunale sta ponendo in essere per via dell’emergenza coronavirus, di affiancare alla comunicazione del sito web istituzionale anche quella social.

Questo anche nell’ottica di evitare la diffusione di fake news e notizie prive di fondamento. Ebbene siamo stati ascoltati. Da oggi i cittadini potranno informarsi anche attraverso la pagina Facebook del Comune di Marcianise (clicca qui). Ora chiediamo anche l’attivazione di un numero Whatsapp ufficiale attraverso il quale i cittadini potranno chiedere informazioni e delucidazioni ed un canale Telegram attraverso il quale veicolare i vari comunicati.