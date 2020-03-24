21:49:03 Sale a sei il numero dei contagiati da Coronavirus ad Aversa.

Questa volta la vittima è un ragazzo di 35 anni che è, comunque, in buone condizioni.

Ne dà notizia il primo cittadino Alfonso Golia nel consueto punto con i suoi concittadini.

«Purtroppo devo informarvi che abbiamo un sesto caso positivo ad Aversa – ha spiegato –

Un concittadino di 35 anni che ho sentito, sta bene ed ha avuto la freddezza e la lucidità ai primi sintomi di contattare immediatamente il medico curante e, in attesa del tampone, si è autoisolato volontariamente.

Un comportamento responsabile che ha permesso di evitare un contagio a catena.

A lui vanno i nostri più sentiti auguri di pronta guarigione.

Relativamente alla nostra città abbiamo quindi 6 casi positivi; 47 negativi e 21 in attesa».

Golia fa il punto sulle sanzioni.

«Questa sera il Presidente del Consiglio Conte ha illustrato al Paese il nuovo Decreto – ha spiegato –

Sostanzialmente si uniformano tutti i decreti, si da potere ai Presidenti di Regione di attuare ulteriori misure a salvaguardia della salute.

Soprattutto si inaspriscono le pene. Di molto.

Ora essere trovati in strada senza una reale e urgente motivazione significa incorrere in sanzioni molto dure.

Complici le temperature più rigide e il circolare di stati febbrili “di stagione” è un motivo in più per restare a casa.

La Regione Campania ha inoltre stabilito che i pagamenti dei bolli auto in scadenza dal 22/3 al 31/5 vengono prorogati al 30/6/2020.

Invito inoltre i titolari di piccole aziende e delle imprese della nostra città a contattare l’apposito sportello istituito dal Comune per consulenze e supporto gratuito al numero 081 180 98 694.

Ci sono nuove misure da parte del governo ed è utile informarsi.

Cari concittadini, il bollettino nazionale ci dice che per il terzo giorno i numeri si stabilizzano.

Ma le morti sono aumentate.

Questa settimana e la prossima sono fondamentali per conoscere quanto e come si è evoluta o frenata l’epidemia».

Comune per comune la mappa del contagio:

Aversa 6

Bellona 6

Capodrise 1

Capua 2

Carinola 1

Castel Volturno 5 + 1 morto

Casagiove 3

Casapulla 1

Casal di Principe 2

Caserta 9 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 2

Cesa 5

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 6

Gricignano d’Aversa 4

Lusciano 1

Macerata Campania 2

Maddaloni 5

Marcianise 2

Mondragone 4 + 1 deceduto

Orta di Atella 2 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 2

Portico di Caserta 2

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 3

Succivo 3

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 18 + 3 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1

San Nicola la Strada 1

San Felice a Cancello 1

San Prisco 5 + 1 deceduto

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli