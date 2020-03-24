21:49:03 Sale a sei il numero dei contagiati da Coronavirus ad Aversa.
Questa volta la vittima è un ragazzo di 35 anni che è, comunque, in buone condizioni.
Ne dà notizia il primo cittadino Alfonso Golia nel consueto punto con i suoi concittadini.
«Purtroppo devo informarvi che abbiamo un sesto caso positivo ad Aversa – ha spiegato –
Un concittadino di 35 anni che ho sentito, sta bene ed ha avuto la freddezza e la lucidità ai primi sintomi di contattare immediatamente il medico curante e, in attesa del tampone, si è autoisolato volontariamente.
Un comportamento responsabile che ha permesso di evitare un contagio a catena.
A lui vanno i nostri più sentiti auguri di pronta guarigione.
Relativamente alla nostra città abbiamo quindi 6 casi positivi; 47 negativi e 21 in attesa».
Golia fa il punto sulle sanzioni.
«Questa sera il Presidente del Consiglio Conte ha illustrato al Paese il nuovo Decreto – ha spiegato –
Sostanzialmente si uniformano tutti i decreti, si da potere ai Presidenti di Regione di attuare ulteriori misure a salvaguardia della salute.
Soprattutto si inaspriscono le pene. Di molto.
Ora essere trovati in strada senza una reale e urgente motivazione significa incorrere in sanzioni molto dure.
Complici le temperature più rigide e il circolare di stati febbrili “di stagione” è un motivo in più per restare a casa.
La Regione Campania ha inoltre stabilito che i pagamenti dei bolli auto in scadenza dal 22/3 al 31/5 vengono prorogati al 30/6/2020.
Invito inoltre i titolari di piccole aziende e delle imprese della nostra città a contattare l’apposito sportello istituito dal Comune per consulenze e supporto gratuito al numero 081 180 98 694.
Ci sono nuove misure da parte del governo ed è utile informarsi.
Cari concittadini, il bollettino nazionale ci dice che per il terzo giorno i numeri si stabilizzano.
Ma le morti sono aumentate.
Questa settimana e la prossima sono fondamentali per conoscere quanto e come si è evoluta o frenata l’epidemia».
Comune per comune la mappa del contagio:
Aversa 6
Bellona 6
Capodrise 1
Capua 2
Carinola 1
Castel Volturno 5 + 1 morto
Casagiove 3
Casapulla 1
Casal di Principe 2
Caserta 9 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 2
Cesa 5
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 6
Gricignano d’Aversa 4
Lusciano 1
Macerata Campania 2
Maddaloni 5
Marcianise 2
Mondragone 4 + 1 deceduto
Orta di Atella 2 + 1 morto
Parete 1
Piedimonte Matese 2
Portico di Caserta 2
Roccamonfina 1
Sant’Arpino 3
Succivo 3
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 18 + 3 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 1
San Nicola la Strada 1
San Felice a Cancello 1
San Prisco 5 + 1 deceduto
Sparanise 1
Teano 1
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 1 deceduto
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli