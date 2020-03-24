21:21:34 E’ morto uno dei cittadini affetto da Coronavirus ad Orta di Atella.
Immediato il cordoglio dell’ex sindaco Andrea Villano che si stringe intorno alla famiglia.
«Con enorme tristezza – ha spiegato - nel cuore apprendiamo della scomparsa del nostro concittadino che era stato colpito dal coronavirus.
Alla famiglia va la nostra vicinanza.
Questo lutto ancora di più deve spingerci a restare a casa. Siamo tutti esposti, cerchiamo di seguire le disposizioni impartite dalle autorità.
Con l'impegno di tutti possiamo uscirne».
Comune per comune la mappa del contagio:
Aversa 5
Bellona 6
Capodrise 1
Capua 2
Carinola 1
Castel Volturno 5 + 1 morto
Casagiove 3
Casapulla 1
Casal di Principe 2
Caserta 9 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 2
Cesa 5
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 6
Gricignano d’Aversa 4
Lusciano 1
Macerata Campania 2
Maddaloni 5
Marcianise 2
Mondragone 4 + 1 deceduto
Orta di Atella 2 + 1 morto
Parete 1
Piedimonte Matese 2
Portico di Caserta 2
Roccamonfina 1
Sant’Arpino 3
Succivo 3
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 18 + 3 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 1
San Nicola la Strada 1
San Felice a Cancello 1
San Prisco 5 + 1 deceduto
Sparanise 1
Teano 1
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 1 deceduto
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli