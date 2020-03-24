Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

19:26:45 Ci potrebbe essere una clamorosa svolta nell’ambito dell’edilizia sanitaria di Terra di Lavoro.

Misure straordinarie sono state adottate dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per realizzare nel capoluogo un ospedale a moduli.

E’ lo stesso governatore Vincenzo De Luca a comunicarlo.

«Ho disposto l'istruttoria per la requisizione in uso dell'area individuata a Caserta – ha sottolineato –

 per la realizzazione dell'ospedale modulare nel quale vi saranno 24 posti letto di terapia intensiva.

Si tratta di uno dei tasselli decisivi per il potenziamento dei posti letto di rianimazione nella nostra regione».

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:194 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:577 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:914 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next