19:26:45 Ci potrebbe essere una clamorosa svolta nell’ambito dell’edilizia sanitaria di Terra di Lavoro.
Misure straordinarie sono state adottate dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per realizzare nel capoluogo un ospedale a moduli.
E’ lo stesso governatore Vincenzo De Luca a comunicarlo.
«Ho disposto l'istruttoria per la requisizione in uso dell'area individuata a Caserta – ha sottolineato –
per la realizzazione dell'ospedale modulare nel quale vi saranno 24 posti letto di terapia intensiva.
Si tratta di uno dei tasselli decisivi per il potenziamento dei posti letto di rianimazione nella nostra regione».