12:35:17 Quarto caso di contagio a Gricignano d’Aversa: si tratta di un uomo di 45 anni le cui condizioni sono comunque sotto controllo.
Lo conferma il sindaco Vincenzo Santagata che sottolinea come si tratta di un uomo che lavora e opera principalmente in un altro Comune.
Il sindaco si appella anche ai consiglieri d’opposizione invitandoli a partecipare alle ronde di controllo pomeridiane che già effettuano i componenti della maggioranza.
Comune per comune la mappa del contagio:
Aversa 5
Bellona 6
Capodrise 1
Capua 2
Carinola 1
Castel Volturno 4 + 1 morto
Casagiove 3
Casal di Principe 1
Caserta 9 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 2
Cesa 5
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 6
Gricignano d’Aversa 4
Lusciano 1
Macerata Campania 2
Maddaloni 5
Marcianise 4 + 1 morto
Mondragone 4 + 1 deceduto
Orta di Atella 3
Parete 1
Piedimonte Matese 2
Portico di Caserta 2
Roccamonfina 1
Sant’Arpino 3
Succivo 3
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 17 + 3 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 1
San Prisco 5 + 1 deceduto
Sparanise 1
Teano 1
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 1 deceduto
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli