12:15:06 Si informa la cittadinanza che le autorità sanitarie competenti hanno comunicato la positività di un secondo tampone praticato ad una cittadina di Marcianise, affetta da sintomi compatibili con il Covid-19.

Si tratta di donna dell’età di ottantadue anni, che presentava pregresse patologie, per la quale non è stato ritenuto necessario il ricovero presso strutture specializzate.

Sono state adottate tutte le cautele necessarie alla circoscrizione del contagio e tutti colori che hanno avuto contatti con la signora sono stati posti in quarantena obbligatoria, sotto costante osservazione. Ad alcuni di loro sono stati praticati gli opportuni tamponi.

Intanto sono giunte buone notizie relative al primo paziente di Marcianise positivo al coronavirus: la sintomatologia è in fase di remissione e già il primo tampone eseguito dopo il ricovero ha dato esito negativo. Si attende con fiducia il risultato del secondo tampone per poterlo ritenere del tutto guarito.

Altri tamponi sono stati praticati a cittadini che presentavano alcuni sintomi compatibili col covid-19 e si è in attesa del loro risultato.

Si ricorda che proseguiranno nei prossimi giorni ulteriori e più stringenti controlli sul territorio comunale e che è stato rilasciato un nuovo modello di autodichiarazione, modificato sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal DPCM 22 marzo 2020 e pubblicato nell’apposita sezione di questo sito.

Si rinnova, infine, l’invito a tutta la cittadinanza a restare a casa, spostandosi sono in caso di assoluta necessità, al fine di dare efficacia ai tanti sacrifici che l’intera nazione affronta sconfiggere la pandemia in atto.

Comune per comune la mappa del contagio:

Aversa 5

Bellona 6

Capodrise 1

Capua 2

Carinola 1

Castel Volturno 5 + 1 morto

Casagiove 3

Casapulla 1

Casal di Principe 2

Caserta 9 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 2

Cesa 5

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 6

Gricignano d’Aversa 4

Lusciano 1

Macerata Campania 2

Maddaloni 5

Marcianise 2

Mondragone 4 + 1 deceduto

Orta di Atella 3

Parete 1

Piedimonte Matese 2

Portico di Caserta 2

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 3

Succivo 3

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 17 + 3 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1

San Nicola la Strada 1

San Felice a Cancello 1

San Prisco 5 + 1 deceduto

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli