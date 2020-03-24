Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

09:37:40 Nella tardissima serata di ieri l'unità di crisi regionale ha avvisato il Sindaco Antonio Mirra circa l'esito positivo di un tampone effettuato su una donna di Santa Maria Capua Vetere.

Si tratta del ventesimo caso da quando è scoppiata l’epidemia.

Il primo cittadino ha immediatamente avviato la collaborazione con l'Asl per la ricostruzione dei rapporti e della rete familiare.

Comune per comune la mappa del contagio:

Aversa 5

Bellona 6

Capodrise 1

Capua 2

Carinola 1

Castel Volturno 4 + 1 morto

Casagiove 3

Casal di Principe 1

Caserta 9 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 2

Cesa 5

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 6

Gricignano d’Aversa 2

Lusciano 1

Macerata Campania 2

Maddaloni 5

Marcianise 1 + 1 morto

Mondragone 4 + 1 deceduto

Orta di Atella 3

Parete 1

Piedimonte Matese 2

Portico di Caserta 2

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 3

Succivo 3

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 17 + 3 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1

San Prisco 5 + 1 deceduto

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:187 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:572 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:910 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next