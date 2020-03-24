09:37:40 Nella tardissima serata di ieri l'unità di crisi regionale ha avvisato il Sindaco Antonio Mirra circa l'esito positivo di un tampone effettuato su una donna di Santa Maria Capua Vetere.
Si tratta del ventesimo caso da quando è scoppiata l’epidemia.
Il primo cittadino ha immediatamente avviato la collaborazione con l'Asl per la ricostruzione dei rapporti e della rete familiare.
Comune per comune la mappa del contagio:
Aversa 5
Bellona 6
Capodrise 1
Capua 2
Carinola 1
Castel Volturno 4 + 1 morto
Casagiove 3
Casal di Principe 1
Caserta 9 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 2
Cesa 5
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 6
Gricignano d’Aversa 2
Lusciano 1
Macerata Campania 2
Maddaloni 5
Marcianise 1 + 1 morto
Mondragone 4 + 1 deceduto
Orta di Atella 3
Parete 1
Piedimonte Matese 2
Portico di Caserta 2
Roccamonfina 1
Sant’Arpino 3
Succivo 3
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 17 + 3 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 1
San Prisco 5 + 1 deceduto
Sparanise 1
Teano 1
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 1 deceduto
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli