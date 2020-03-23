21:22:46 C’è il terzo caso di Coronavirus a Santa Maria la Fossa: lo comunica il sindaco Nicolino Federico che fa il punto della situazione.
Si tratta dei componenti di un unico nucleo familiare.
E’ stato effettuato anche un secondo tampone sempre su un componente della stessa famiglia che allo stato è risultato negativo, ma che, comunque, dovrà essere ripetuto.
Comune per comune la mappa del contagio:
Aversa 5
Bellona 6
Capodrise 1
Capua 2
Carinola 1
Castel Volturno 4 + 1 morto
Casagiove 3
Casal di Principe 1
Caserta 9 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 2
Cesa 5
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 6
Gricignano d’Aversa 2
Lusciano 1
Macerata Campania 2
Maddaloni 5
Marcianise 1 + 1 morto
Mondragone 4 + 1 deceduto
Orta di Atella 3
Parete 1
Piedimonte Matese 2
Portico di Caserta 2
Roccamonfina 1
Sant’Arpino 3
Succivo 3
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 16 + 3 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 1
San Prisco 5 + 1 deceduto
Sparanise 1
Teano 1
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 1 deceduto
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli