20:44:20 TEVEROLA. Altri due cittadini di Teverola sono affetti da Coronavirus: lo fa sapere il sindaco Tommaso Barbato.
«Sono preso dallo sgomento e dalla rabbia - ha spiegato -
Purtroppo ho appena appreso che ci  sono due nuovi casi di COVID-19.
Ho sentito gli interessati, stiamo attivando tutte le procedure del caso. 
Intanto le persone contagiate, al momento, sono a casa e si provvederà all’isolamento domiciliare. 
Faccio un rigoroso appello a tutti voi: RESTATE A CASA! Aiutateci!!
Vi terrò aggiornati.
Nel caso in cui dal bollettino ASL dovesse risultare un caso in più di COVID-19 a Teverola, v'è un errore: la persona contagiata, alla quale va comunque il nostro augurio di una pronta guarigione, è emigrata da Teverola nel 2008.
Vi ricordo, come già fatto ieri, che il tampone è una procedura che può essere richiesta dal medico di base (che mi comunica il numero dei tamponi richiesti), OPPURE POTREBBERO VERIFICARSI CASI IN CUI I TAMPONI VENGANO FATTI ALL’OSPEDALE QUANDO LA PERSONA SI RECA DIRETTAMENTE AL NOSOCOMIO.
Infine, VI RINNOVO L’INVITO A RESTARE A CASA».

Comune per comune la mappa del contagio:

Aversa 5

Bellona 6

Capodrise 1

Capua 2

Carinola 1

Castel Volturno 4 + 1 morto

Casagiove 3

Casal di Principe 1

Caserta 9 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 2

Cesa 5

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 6

Gricignano d’Aversa 2

Lusciano 1

Macerata Campania 2

Maddaloni 5

Marcianise 1 + 1 morto

Mondragone 4 + 1 deceduto

Orta di Atella 3

Parete 1

Piedimonte Matese 2

Portico di Caserta 2

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 3

Succivo 3

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 16 + 3 deceduti

Santa Maria la Fossa 2

San Cipriano d’Aversa 1

San Prisco 5 + 1 deceduto

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

 

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228

