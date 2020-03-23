20:13:53 E’ scomparso improvvisamente il dott. Raffaele Gallucci, manager e pioniere indiscusso della riabilitazione neuromotoria in Campania.

Il noto imprenditore casertano ha dedicato tutta la sua vita alle problematiche della disabilità facendosi promotore, fin dagli anni ’70 – quando era dirigente presso la Regione Campania –, di disposizioni normative di vitale importanza per i soggetti diversamente abili, curandone i bisogni e le aspettative, sempre con grande umanità e fervore.

Già direttore dell’Ufficio Regionale di Riabilitazione, dal 1993 ha realizzato nella provincia di Caserta tre Centri di Riabilitazione, il “ Centro Antares” a San Nicola La Strada, “Villa dei Cedri” a Lusciano e il “Femas” a Vairano Patenora, tutti accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, note eccellenze per le prestazioni di altissima qualità erogate grazie a tecniche e metodologie all’avanguardia.

Ne è ulteriore dimostrazione l’ultimo Reparto di alta tecnologia e robotica “Nova”, inaugurato lo scorso gennaio presso il Centro Antares che, grazie all’impiego di ultramoderne tecnologie e sofisticate apparecchiature che arrivano direttamente dagli Stati Uniti con brevetti della NASA, offrirà nuove opportunità per la cura di malattie come il morbo di Parkinson, l'osteoporosi e alcune patologie cardiovascolari.

Il “Gruppo Aziendale Gallucci”, polo di eccellenza dell’imprenditoria sanitaria casertana, attualmente si prende cura di circa 1500 pazienti disabili con 500 dipendenti e numerosi consulenti, e grazie all’impegno e alle rare qualità del compianto fondatore, dott. Raffaele Gallucci, costituisce oggi un fiore all’occhiello dell’imprenditoria meridionale nel settore sanitario.