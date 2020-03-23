17:25:58 “I rifiuti prodotti da chi è risultato positivo al Coronavirus o si trova in quarantena siano trattati come rifiuti speciali, con accesso diretto agli inceneritori. La ratio è quella di evitare che altrimenti gli operatori del settore dell’igiene ambientale vengano esposti ad un rischio contagio a catena”.

E’ la proposta lanciata dal Presidente della Commissione Terra dei Fuochi, bonifiche, ecomafie del Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, attraverso un’interrogazione indirizzata all’Assessore regionale all’Ambiente, Fulvio Bonavitacola.

La Regione Campania ha diffuso un’informativa sul corretto modo di raccogliere e gettare i rifiuti domestici in questo periodo, chiarendo come per le persone sottoposte a quarantena o positive al Coronavirus, tutti i rifiuti – indipendentemente dalla loro natura – vadano considerati come indifferenziati. Oggi l’indifferenziato viene trattato all’interno degli impianti STIR prima di essere, nella loro parte residuale, destinato al trattamento finale.

“E’ necessario che anche gli operatori che effettuano la raccolta cd. 'porta a porta' e quelli impegnati presso gli impianti di trattamento siano dotati di adeguati strumenti di protezione individuale, essendo esposti a rischi notevoli in questo periodo.

Un eventuale contagio a catena, oltre a rappresentare un pericolo per loro e per le loro famiglie, avrebbe conseguenze anche sulla raccolta differenziata. Non possiamo permettere che all’emergenza Coronavirus si aggiunga anche l’emergenza rifiuti”.

EMERGENZA CORONAVIRUS, A. CESARO (FI): FAMIGLIE IN GINOCCHIO, SERVE FONDO DI SOLIDARIETA’ DA 100 MLN DI EURO PER GLI AFFITTI

Istituire un fondo regionale di solidarietà per sostenere gli affitti delle famiglie campane in difficoltà per l’emergenza coronavirus. Lo chiede il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro.

Per Cesaro, “seppure in assenza di un dato certo, ma basterebbero le centinaia di segnalazioni pervenutemi per averne un’idea, non è difficile immaginare che attualmente il numero delle famiglie in gravi difficoltà economiche per l’emergenza coronavirus, per la quarantena, sia cresciuto esponenzialmente”.

“Parliamo dei nostri concittadini – spiega l’esponente di Forza Italia -, soprattutto titolari di partite Iva o commercianti che hanno dovuto sospendere la propria attività e che oggi vanno ad aggiungersi a coloro che già erano impossibilitati a far fronte ai bisogni più elementari del proprio nucleo familiare”.

“Per questo, per sostenete chi è in oggettiva ed incolpevole difficoltà ad onorare il pagamento dell’affitto, che poi è una delle voci più impegnative del bilancio familiare, chiedo al presidente De Luca di affiancare a quello ordinario, un fondo regionale di solidarietà che porti l’intero stanziamento ad almeno 100 milioni di euro. Gli chiedo di farlo al più presto”, conclude Cesaro.

CORONAVIRUS, LANZOTTI (FI): RITIRO PENSIONI, SERVONO FORZE DELL’ORDINE FUORI AGLI UFFICI POSTALI

“Tra appena due giorni saranno messe in pagamento pensioni e avremo, come è facile immaginare, lunghe file davanti agli uffici postali che esporranno tanto al contagio quanto ai malintenzionati, tantissimi anziani, spesso soli. Sarebbe dunque auspicabile l’invio delle Forze dell’Ordine a tutela dei nostri pensionati”.

Lo afferma il coordinatore cittadino di Forza Italia di Napoli, capogruppo in consiglio comunale, Stanislao Lanzotti che ha inviato una lettera al Questore di Napoli perché vengano predisposti “dal 26 al 31 marzo, dal 27 al 30 aprile e dal 26 al 30 maggio prossimi, adeguati presidi di polizia in prossimità degli uffici postali”.

CORONAVIRUS, FI NAPOLI: SI A PROPOSTA CONFPROFESSIONI, STOP IVA E CONTRIBUTI PER UN ANNO

Sospensione immediata dei pagamenti IVA e di contributi previdenziali per 24 mesi.

Il coordinamento cittadino di Forza Italia Napoli fa proprio e rilancia l’appello di Mario Pantano (Confprofessioni) a favore dei liberi professionisti “spina dorsale dello sviluppo economico del Paese propulsori ma completamente trascurati dal decreto Cura Italia”.

“Per questo, da forza politica impegnata a Roma sul fronte degli emendamenti a tutela delle partite Iva - sottolinea il coordinatore napoletano di Forza Italia Stanislao Lanzotti –, sottoscriviamo e rilanciamo la petizione della Confederazione Imprese e Professionisti di Napoli con la quale si chiede al governo di sospendere per un anno il pagamento dell'Iva e dei contributi previdenziali agli enti di appartenenza”.

“Un atto dovuto, una misura urgente e necessaria ai professionisti ed agli imprenditori per poter prevedere concretamente il riavvio del lavoro e quindi dell’intero sistema produttivo”, conclude Lanzotti.

M5S, Cammarano: “Operatori dei servizi funebri senza dispositivi di protezione”

Il consigliere regionale scrive al governatore De Luca: “Impedire il blocco delle operazioni di prelievo delle salme”

“Sono tante le segnalazioni che in questi giorni continuano a giungerci da parte dei titolari di imprese funebri, costretti a lavorare oramai senza essere provvisti di alcun dispositivo di protezione per effetto dell’atavica carenza di mascherine, guanti, tute e calzari”. È quanto denuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, che sulla questione ha inviato una nota al presidente della giunta regionale.

“Faccio mie le denunce delle associazioni di categoria Sviluppo Imprese Funebri Associate (Sifa) ed Eccellenza Funeraria Italiana (Efi), che rappresentano centinaia di imprese del settore e che – ricorda Cammarano - da settimane oramai invocano dispositivi di protezione adeguati per salvaguardare i propri operatori dal contagio, indispensabili in questa fase di emergenza per garantire la continuità del servizio.

E non sono poche, come rilevato in queste ore da Efi, le imprese che stanno cominciando a rifiutare di effettuare operazioni per casi di decessi per Coronavirus. Grazie all’intervento del nostro Governo e del ministro Di Maio in questi giorni in Italia giungeranno forniture importanti di dpi.

Chiediamo per questo al governatore De Luca che, nella fase di approvvigionamento, si tenga conto anche del settore delle imprese funebri, così da evitare il rischio di un blocco delle operazioni di prelievo delle salme per portarle nei luoghi di sepoltura o cremazione”.

Emergenza COVID : dispositivi di protezione, terapia intensiva ed assistenza domiciliare.

Fate presto!

Gli ultimi dati disponibili dicono che anche in presenza di un primo flebile segnale positivo che riguarda il numero di contagiati giornalieri, il coronavirus in Campania continua a diffondersi. È probabile che occorrerà attendere ancora diversi giorni prima di vedere gli effetti delle misure di distanziamento sociale.

Intanto a Napoli le terapie intensive sono ormai piene. Apprendiamo dalla stampa dell’allestimento di ospedali da campo e della destinazione di plessi a pazienti Covid, ma non abbiamo nessuno notizia precisa sull’aumento dei posti in terapia intensiva e subintensiva.

È di vitale importanza sapere se la Campania è in grado di affrontare un drastico aumento di contagi, che se da un lato va assolutamente scongiurato dall’altro non si può in questo momento escludere.

Per questo è assolutamente necessario tutelare gli operatori sanitari. Invece i dispositivi di protezione individuale sono ovunque insufficienti. Ci arrivano notizie di personale ospedaliero in attesa dell’esito del tampone regolarmente al lavoro anziché in quarantena. Sarebbe gravissimo se queste notizie fossero confermate.

Non è superfluo ribadire come sia di primaria importanza non esporre a contagio il personale e gli ospedali. L’ultima cosa che possiamo permetterci è che i presidi sanitari diventino focolai di infezione. In questo senso va segnalata la situazione particolarmente critica del San Leonardo di Castellammare di Stabia che richiede un immediato intervento della Asl competente.

Le esperienze di maggiore efficacia nel contenimento del coronavirus, quella praticata in Veneto ad esempio, indicano che è necessario mettere in campo, insieme alle misure di contenimento sociale, una precisa strategia di isolamento dei focolai attraverso un uso massiccio dei tamponi e di diagnosi a domicilio. A oggi la Campania risulta la regione con una delle percentuali più basse di tamponi praticati per numero di abitanti mentre molti cittadini con sintomi sono abbandonati a sé stessi.

È urgente il potenziamento della medicina territoriale e dell’assistenza domiciliare a tutela della salute dei pazienti Covid 19 non ospedalizzati.

Per questo chiediamo che venga indicata una chiara strategia di implementazione delle unità di terapia intensiva e subintensiva e del numero complessivo di letti. Chiediamo di aumentare decisamente il numero di tamponi praticati. Sarebbe utile l’impiego del milione di kit rapidi promessi dal presidente De Luca di cui più nulla al riguardo è stato reso noto.

Insieme, chiediamo l’indicazione dei plessi ospedalieri che si intende dedicare a pazienti Covid, e di come si procederà all’acquisizione dei presidi sanitari necessari per l’ emergenza (mascherine, respiratori, caschi).

I cittadini e le cittadine della Campania stanno facendo la loro parte con responsabilità. Meritano che il governo regionale agisca con trasparenza ed efficacia a tutela della loro salute.