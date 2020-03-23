10:45:17 SANTA MARIA A VICO. C’è il primo decesso per Coronavirus a Santa Maria a Vico.

La sua situazione si era aggravata nella giornata di ieri, dopo una polmonite acuta, motivo per il quale era stato curato. Un altro tampone effettuato nel tardo pomeriggio di ieri aveva evidenziato la sua positività al Coronavirus. Ad un precedente tampone era risultato negativo.

L'uomo aveva 78 anni. Lo rende noto il sindaco Andrea Pirozzi che esprime il proprio cordoglio alla famiglia.

«In un momento così delicato, in cui ognuno sta facendo il massimo per superare questa emergenza, mi addolora profondamente dover annunciare un così triste evento. Dopo una lunga notte di ripetuti contatti e richieste di delucidazioni, ci giunge dall'Ospedale civile di Caserta, l'ufficializzazione del decesso per Covid-19 di un nostro caro concittadino.

Alla famiglia, a nome mio e dell'intera comunità, esprimo le più sentite condoglianze per questa dolorosa perdita.

In serata, sarà mia premura, comunicarvi ulteriori aggiornamenti».

Comune per comune la mappa del contagio:

Aversa 5

Bellona 6

Capodrise 1

Capua 2

Carinola 1

Castel Volturno 4 + 1 morto

Casagiove 3

Casal di Principe 1

Caserta 9 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 2

Cesa 5

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 6

Gricignano d’Aversa 2

Lusciano 1

Macerata Campania 2

Maddaloni 3

Marcianise 1 + 1 morto

Mondragone 4 + 1 deceduto

Orta di Atella 3

Parete 1

Piedimonte Matese 2

Portico di Caserta 1

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 3

Succivo 3

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 16 + 3 deceduti

Santa Maria la Fossa 2

San Prisco 5 + 1 deceduto

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 3

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli