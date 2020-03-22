21:45:09 CERVINO. Paura circa un’ora fa in via Vittorio Veneto, a pochi passi dall’ufficio postale: dalla cabina elettrica fiamme altissime che hanno sfiorato due abitazioni.
Per cause ancora da accertare, dalla cabina elettrica è divampato un incendio, a ridosso della curva che porta alla frazione Vittoria, ‘confinante’ con due abitazioni.
I residenti hanno allertato i vigili del fuoco che sono arrivati dopo pochi minuti per spegnere le fiamme. Solo paura in una strada molto stretta, dove le fiamme potevano minare all’incolumità dei residenti. P
er fortuna, pericolo scampato. Incerte le cause dell’incendio.