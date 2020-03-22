15:38:29 “Il Governo pensi ad un provvedimento urgente per evitare l’esodo incontrollato al Sud. Come hanno fatto la Santelli in Calabria, come stanno facendo Toma in Molise e Bardi in Basilicata, si intervenga rapidamente”.

Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in consiglio regionale della Campania.

“È necessario farlo subito, accompagnando la scelta ad una svolta sul monitoraggio e sui tamponi. La Campania non attenda” conclude Caldoro

Coronavirus, Lonardo (FI): il concerto della democrazia

“Credo che si stia diffondendo, con il virus Covid-19, la malattia sociale della disperazione, della paura, del terrore. Lo avevo previsto. Non è una consolazione, ma è così. Avrei voluto avere torto. Adesso non resta che rispettare le regole e chiedere a chi ha il potere di decidere di non chiudersi negli stessi sentimenti che animano questo difficile momento.

Al contrario, mentre serrano le porte di scuole, università, alberghi, ristoranti, esercizi commerciali, servizi pubblici e privati ritenuti non essenziali, occorre aprirsi, dischiudere la pratica della concertazione, non decidere da soli, neppure in maniera supina verso i dettati scientifici, tornare a fare della politica una modalità di confronto e di dialogo.

Mai come in questo momento si avverte il bisogno di tenere tutti intorno al tavolo, e questo soprattutto nel settore sanitario, dove tutti possono e devono dare un contributo, ciascuno secondo le proprie possibilità, mettendo da parte veleni, ideologie, arroccamenti. C'è chi muore per questo.

Sarebbe un gran gesto politico la solidarietà nazionale delle piccole cose, l'ascolto dei bisogni primari dei tecnici ma anche delle persone in carne ed ossa, non abbandonando il cittadino, ogni essere umano, alla propria solitudine.

Sarebbe questo il più grande segno di democrazia in una fase durissima per la sua tenuta, la peggiore dal dopoguerra. Bisogna ripensare il sogno comune. Crederci è importante quanto guarire gli infermi”.

Lo dichiara la Sen. di Forza Italia, Sandra Lonardo.

CORONAVIRUS, DI SCALA (FI): MILITARIZZARE SUBITO CONTROLLO FLUSSI A PORTI, STAZIONI, TERMINAL E AEROPORTI

Potenziare subito le attività di identificazione, di monitoraggio della provenienza dei passeggeri e di controllo sanitario con termoscanner in tutti i siti e gli snodi intermodali della Campania. Lo chiede al governatore campano Vincenzo De Luca la consigliera regionale Maria Grazia Di Scala, presidente della commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania.

Per l’esponente di Forza Italia “servono veri e propri ceck point militarizzati in tutti i porti, anche minori, nelle principali stazioni ferroviarie, nei terminal-bus e negli aeroporti della Campania”.

“Le misure fin qui adottate – avverte Di Scala – non bastano affatto, come dimostra il caso Ischia e come testimoniano i dati sui flussi e sulla diffusione del contagio in Campania”. “Tanto più - aggiunge - in presenza delle numerose deroghe allo stop delle attività produttive e commerciali e alla quarantena”.

“Chiedo a De Luca un impegno straordinario, in Regione e presso il governo, perché si potenzino e si estendano i controlli sui movimenti e sui flussi dei cittadini, campani e non, nella nostra regione. In gioco la tenuta dell’intero sistema sanitario, la possibilità di garantire non solo il diritto alla salute ma la vita stessa”, conclude Di Scala.