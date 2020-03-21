21:23:48 Sono saliti a sei i casi di contagio a Francolise, ma, ci sono almeno due situazioni che tengono la comunità con il fiato sospeso.

Lo fa sapere il sindaco facente funzioni Rosaria Lanna che fa il punto della situazione. «Primo giorno di primavera – ha sottolineato - Ci si sveglia con l’idea di uscire, di correre incontro alla vita e invece ci si scontra subito con la dura realtà che toglie la voglia di reagire, “Francesco è positivo”.

Siamo a 6 casi Covid-19.

In quello che viviamo, e che raccontiamo, non c’è alcuna omertà.

La verità è detta in modo chiaro e se talvolta non è detto espressamente il nome, non è mai per tacere o celare, ma solo per rispetto verso chi soffre e non hai mai scelto ribalte che, peraltro oggi, chiunque di noi vorrebbe rifuggire con cura e determinazione.

E, d’altra parte, qui tutti, sappiamo tutto di tutti...

Qual è la situazione allo stato attuale?

Ci sono almeno 2 concittadini che devono ripetere il tampone ma che già da 8 giorni sono monitorati e le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Ci sono, poi, altre 56 persone che hanno partecipato alla festa che staranno, cautelativamente per loro e per noi, ancora in quarantena obbligatoria.

La sensazione che tutti noi viviamo è quella del terreno che ci frana sotto i piedi, del disorientamento dinanzi alla paura del contagio da parte di un nemico invisibile da cui è complicato difendersi, la voglia di fuggire via o buttare le chiavi di casa per evitare qualsiasi rapporto.

Eppure non c’è nulla di più virale dell’isteria, della paura che si insinua ovunque e fa esplodere rabbie, alimentando il terrore.

Ed è questo che dobbiamo arginare perché altrimenti saremo contagiati 2 volte: dal virus in primis e dalla incapacità di non sbranarci gli uni con gli altri.

Vi comunico anche e aggiungo, con tristezza e rabbia, perché gli avvertimenti non sono serviti, che qualche buontempone è stato colto nella fragranza di improprie ed inutili passeggiate nel bel sole primaverile con le conseguenze che tutti sapete o potete immaginare.

È il tempo di prestare attenzione a tutto, di imparare a costruire spazi e realtà di vita nuove, di abituarsi a tempi più lunghi e magari più profondi, ma soprattutto è il momento delle regole dure da rispettare, che limitano la nostra libertà, ma che ci consentiranno di vincere.

Qualcuno mi ha suggerito di essere essenziale e sintetica nelle comunicazioni.

Ed invece io voglio raccontarla questa nostra avventura tra le pagine di una storia amara e difficile; voglio avere con voi un attimo per condividere e riflettere. Semplicemente voglio, e vogliamo, esserci. Io, il vice sindaco, gli altri assessori, tutti i consiglieri dell’intero consiglio comunale, siamo accanto a voi, uniti nel combattere la medesima battaglia.

Potremmo commettere errori, non essere sempre efficaci, ma tutti, ognuno per il proprio ruolo, siamo qui per affrontare e sconfiggere chi non vediamo ma ci rende vulnerabili e fragili.

Restiamo a casa. Questa è la strategia vincente.

Il contributo che ognuno di noi deve in questa battaglia per la vita».

Comune per Comune ecco la situazione dei contagi:

Aversa 5

Bellona 6

Capodrise 1

Capua 2

Castel Volturno 4 + 1 morto

Casagiove 3

Casal di Principe 1

Caserta 5 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 2

Cesa 5

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 6

Gricignano d’Aversa 2

Lusciano 1

Macerata Campania 2

Maddaloni 3

Marcianise 1 + 1 morto

Mondragone 4 + 1 deceduto

Orta di Atella 3

Parete 1

Portico di Caserta 1

Sant’Arpino 3

Succivo 3

Santa Maria a Vico 4

Santa Maria Capua Vetere 16 + 3 deceduti

San Prisco 2 + 1 deceduto

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 2

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228