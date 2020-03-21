21:12:56 SANTA MARIA CAPUA VETERE. «Le condizioni dei 16 concittadini risultati positivi sono stazionarie ma con piccoli miglioramenti per tutti.
Al momento non abbiamo notizie di altri tamponi, quindi nessun nuovo caso positivo in città».
Ad affermarlo è il sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra nel consueto report giornaliero sul Coronavirus.
Il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha attivato il progetto #SMCV ATTIVA E SOLIDALE per sostenere le famiglie in difficoltà.
Chiunque volesse sostenere il progetto può farlo conto corrente Intestatario:
Comune di Santa Maria Capua Vetere IBAN:
IT 68 I 05387 75041 000035113944 con la Causale:
Donazione Covid19 SMCV Attiva e Solidale.
Coloro che effettueranno donazioni in materia di Covid-19 beneficeranno del 30% del credito di imposta.
«Sta inoltre funzionando il servizio di consegna dei farmaci a domicilio, per i cittadini impossibilitati a muoversi – ha spiegato il sindaco - grazie ai volontari della Croce Rossa che, dotati di DPI omologati, stanno consentendo di annullare totalmente le distanze tra medici di base, farmacie ed utenti.
Per usufruire del servizio è possibile contattare, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il servizio di Segretariato Sociale attivato in Comune: 0823.813220».
Comune per Comune ecco la situazione dei contagi:
Aversa 5
Bellona 6
Capodrise 1
Capua 2
Castel Volturno 4 + 1 morto
Casagiove 3
Casal di Principe 1
Caserta 5 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 2
Cesa 5
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 5
Gricignano d’Aversa 2
Lusciano 1
Macerata Campania 2
Maddaloni 3
Marcianise 1 + 1 morto
Mondragone 4 + 1 deceduto
Orta di Atella 3
Parete 1
Portico di Caserta 1
Sant’Arpino 3
Succivo 3
Santa Maria a Vico 4
Santa Maria Capua Vetere 16 + 3 deceduti
San Prisco 2 + 1 deceduto
Sparanise 1
Teano 1
Teverola 2
Vitulazio 1 + 1 deceduto
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli
Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228