14:41:08 Terzo caso di Coronavirus a Maddaloni. Ad essere infettata è una donna di 60 anni che si trova ricoverata all’ospedale di Caserta.
La famiglia è in isolamento e in buone condizione.
Lo conferma il sindaco Andrea De Filippo che ha rinnovato le avvertenze alla popolazione perché è cominciato il periodo critico.
Comune per Comune ecco la situazione dei contagi:
Aversa 5
Bellona 6
Capodrise 1
Capua 2
Castel Volturno 3
Casagiove 3
Casal di Principe 1
Caserta 5 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 2
Cesa 5
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 5
Gricignano d’Aversa 2
Lusciano 1
Macerata Campania 2
Maddaloni 3
Marcianise 1
Mondragone 4 + 1 deceduto
Orta di Atella 3
Parete 1
Portico di Caserta 1
Sant’Arpino 3
Succivo 3
Santa Maria a Vico 4
Santa Maria Capua Vetere 16 + 3 deceduti
San Prisco 2 + 1 deceduto
Sparanise 1
Teano 1
Teverola 2
Vitulazio 1 + 1 deceduto
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli
Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228