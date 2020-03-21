14:41:08 Terzo caso di Coronavirus a Maddaloni. Ad essere infettata è una donna di 60 anni che si trova ricoverata all’ospedale di Caserta.

La famiglia è in isolamento e in buone condizione.

Lo conferma il sindaco Andrea De Filippo che ha rinnovato le avvertenze alla popolazione perché è cominciato il periodo critico.

Comune per Comune ecco la situazione dei contagi:

Aversa 5

Bellona 6

Capodrise 1

Capua 2

Castel Volturno 3

Casagiove 3

Casal di Principe 1

Caserta 5 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 2

Cesa 5

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 5

Gricignano d’Aversa 2

Lusciano 1

Macerata Campania 2

Maddaloni 3

Marcianise 1

Mondragone 4 + 1 deceduto

Orta di Atella 3

Parete 1

Portico di Caserta 1

Sant’Arpino 3

Succivo 3

Santa Maria a Vico 4

Santa Maria Capua Vetere 16 + 3 deceduti

San Prisco 2 + 1 deceduto

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 2

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228