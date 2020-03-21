Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

14:21:24 Resoconto dell’attività della Polizia Municipale di San Nicola la Strada dopo una settimana di controlli effettuati dagli agenti per il rispetto dei DPCM dell’8, 9 e 11 marzo 2020 e delle ordinanze della Regione Campania, per contrastare la diffusione del COVID-19.

E’ presente ed attiva l’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada, guidata dal Sindaco Vito Marotta, a fronteggiare il “coronavirus”. “Siamo presenti ad attivi con il  C.O.C. (Centro Operativo Comunale) sempre operativo – dice il primo cittadino sannicolese - non abbassiamo la guardia ed invitiamo tutti a rispettare le norme emanate ed a non uscire di casa. Di seguito riportiamo il consuntivo della Polizia Municipale”.

Veicoli controllati: 227 - Denunciate due persone per violazione al DPCM dell’11 marzo.

Tutte le attività commerciali e non che insistono sul territorio comunale sannicolese, sono state controllate per la verifica della sospensione o limitazione alla vendita. A tutte le attività commerciali è stata notificato o consegnato il provvedimento emanato.

Oltre ai controlli di cui sopra, tutto il personale impiegato ha sensibilizzato - e continua a farlo - la cittadinanza alla pedissequa osservanza delle prescrizioni e divieti inseriti nei vari provvedimenti.

Oltre al servizio reso dalla polizia municipale, il territorio viene vigilato, per le specifiche competenze, anche dal Nucleo Comunale dei Volontari della Protezione Civile e dall’Associazione Carabinieri, con i quali la sinergia è totale, come con la stazione dei Carabinieri di San Nicola la Strada.

“ Ringrazio la cittadinanza per il comportamento virtuoso che sta avendo – commenta il ten. col. Alberto Negro Comandante della Polizia Municipale di San Nicola la Strada - anche se c’è una piccola minoranza che non ha recepito l’invito e l’ordine di stare in casa ed uscire solo per casi di necessità. Questa guerra, perché di guerra si tratta, la si vince solo con l’impegno e il sacrificio di tutti…d’altra parte vale la pena di fare un sacrificio per salvaguardare la vita….”.

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:160 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:549 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:889 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next