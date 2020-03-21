14:21:24 Resoconto dell’attività della Polizia Municipale di San Nicola la Strada dopo una settimana di controlli effettuati dagli agenti per il rispetto dei DPCM dell’8, 9 e 11 marzo 2020 e delle ordinanze della Regione Campania, per contrastare la diffusione del COVID-19.

E’ presente ed attiva l’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada, guidata dal Sindaco Vito Marotta, a fronteggiare il “coronavirus”. “Siamo presenti ad attivi con il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) sempre operativo – dice il primo cittadino sannicolese - non abbassiamo la guardia ed invitiamo tutti a rispettare le norme emanate ed a non uscire di casa. Di seguito riportiamo il consuntivo della Polizia Municipale”.

Veicoli controllati : 227 - Denunciate due persone per violazione al DPCM dell’11 marzo.

Tutte le attività commerciali e non che insistono sul territorio comunale sannicolese, sono state controllate per la verifica della sospensione o limitazione alla vendita. A tutte le attività commerciali è stata notificato o consegnato il provvedimento emanato.

Oltre ai controlli di cui sopra, tutto il personale impiegato ha sensibilizzato - e continua a farlo - la cittadinanza alla pedissequa osservanza delle prescrizioni e divieti inseriti nei vari provvedimenti.

Oltre al servizio reso dalla polizia municipale, il territorio viene vigilato, per le specifiche competenze, anche dal Nucleo Comunale dei Volontari della Protezione Civile e dall’Associazione Carabinieri, con i quali la sinergia è totale, come con la stazione dei Carabinieri di San Nicola la Strada.

“ Ringrazio la cittadinanza per il comportamento virtuoso che sta avendo – commenta il ten. col. Alberto Negro Comandante della Polizia Municipale di San Nicola la Strada - anche se c’è una piccola minoranza che non ha recepito l’invito e l’ordine di stare in casa ed uscire solo per casi di necessità. Questa guerra, perché di guerra si tratta, la si vince solo con l’impegno e il sacrificio di tutti…d’altra parte vale la pena di fare un sacrificio per salvaguardare la vita….”.

