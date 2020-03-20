16:51:11 TEANO. Sono partite le operazioni per verificare la rete di rapporti del primo contagiato a Teano.

Il sindaco Dino D’Andrea fa il punto della situazione evidenziando le misure prese dall’amministrazione per garantire l’incolumità della comunità sidicina.

«Il nostro compaesano è stabile – ha spiegato –

trasferito al centro covid Infettivologico di Maddaloni, aspettiamo serenamente il suo ritorno a Teano.

Tra stanotte e stamane insieme all’UOPC abbiamo riscostruito tutti i contatti:

Ho disposto quarantena obbligatoria per 10 soggetti che faranno anche il tampone (operatori del 118, parenti e soccorritori) e la sorveglianza domiciliare per altri 24 (che saranno monitorati giornalmente).

Nessuno dei 34 ha sintomi caratteristici.

Tutto è stato trasmesso alle autorità.

Non scherzate perché chi non rispetta il provvedimento rischia con il penale.

Abbiamo attivato la task force anti covid domiciliare a Teano e nel distretto saremo i primi a somministrare ai malati la Terapia domiciliare sperimentale (off label) attraverso la prescrizione delle aft e la somministrazione con un equipe di due cardiologi ed un vascolare che andranno a domicilio.

Per realizzare tutto ciò ho emesso un’ordinanza per “prenotare” le scorte del farmaco sul territorio comunale che spero non servirà ma meglio esserne premuniti.

Da domani sarà attivo un numero (dalle 8 alle 20 anche la domenica) per i cittadini che vorranno delucidazioni anche mediche sui sintomi e sui dubbi della malattia.

Sempre domani avremo un conto corrente per le donazioni che serviranno pet tutte le esigenze, ma prima per comprare i kit (dei 10 minuti) perché credetemi vi capisco in quanto tutti vorrebbero sapere con certezza che stanno bene!, avvieremo una indagine a tappeto su tutta la popolazione a rischio, ma tutto ciò non prima di 10-12 giorni.

Questa sera o do mattina mi arriveranno 12 test da provare, perché dobbiamo essere certi dei risultati...sul resto non mi farò incatenate dalla burocrazia ma vi assicuro che non aspetterò nemmeno un minuto prima di partire con l’indagine, anche perché il tempo dei tamponi è circa sette giorni!

Stiamo studiando anche una struttura dedicata alla quarantena prima dell’esito dei tamponi, ci sono due ipotesi, ma vi dirò con certezza domani; inutile pensare alla sede del distretto perché l’ex ospedale diverrà ospedale con 25 posti letto di terapia cardio polmonare sub-post intensiva e sei posti di terapia intensiva e servirà a curare i postumi del virus.

Volevo farvi un video per essere più vicino a tutti, ma sono impresentabile, stremato e provato».

Comune per Comune ecco la situazione dei contagi:

Aversa 4

Bellona 6

Capodrise 1

Capua 2

Castel Volturno 3

Casagiove 3

Casal di Principe 1

Caserta 3 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 2

Cesa 4

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 4

Gricignano d’Aversa 2

Lusciano 1

Macerata Campania 2

Maddaloni 2

Marcianise 1

Mondragone 4 + 1 deceduto

Orta di Atella 3

Parete 1

Portico di Caserta 1

Sant’Arpino 2

Succivo 2

Santa Maria a Vico 4

Santa Maria Capua Vetere 16 + 3 deceduti

San Prisco 2 + 1 deceduto

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228