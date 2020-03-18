22:07:22 C’è un nuovo caso di positività al Coronavirus in provincia di Caserta.

A risultare infetto è un nome notissimo della politica di casa nostra: si tratta del delegato all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo.

E’ lo stesso esponente di Italia Viva a rendere nota la sua positività attraverso i canali social.

«Sono risultato, purtroppo, positivo al Test covid19 – ha scritto –

Non sono spaventato, né allarmato, mi sono affidato con fiducia alle cure del personale specialistico dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e le mie condizioni sono buone.

Ho preso tutte le precauzioni del caso ed allertato le persone che mi sono state vicino.

Seguirò pedissequamente i protocolli.

Sono sereno, passerà anche questa.

Affronterò con determinazione anche questa sfida.

In Campania, grazie al Governatore De Luca, stiamo affrontando il problema con lucidità e competenza.

Ne usciremo vincitori. Vi terrò aggiornati.

#RestateaCasa

#AndràTuttoBene».

Comune per Comune ecco la situazione dei contagi:

Aversa 4

Bellona 6

Capodrise 1

Capua 2

Castel Volturno 3

Casagiove 2

Casal di Principe 1

Caserta 3 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 2

Cesa 3

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 1

Gricignano d’Aversa 1

Lusciano 1

Macerata Campania 2

Maddaloni 1

Marcianise 1

Mondragone 4 + 1 deceduto

Orta di Atella 1

Parete 1

Portico di Caserta 1

Sant’Arpino 2

Succivo 2

Santa Maria a Vico 4

Santa Maria Capua Vetere 16 + 3 deceduti

San Prisco 1 + 1 deceduto

Teverola 1

Vitulazio 1

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli