22:07:22 C’è un nuovo caso di positività al Coronavirus in provincia di Caserta.
A risultare infetto è un nome notissimo della politica di casa nostra: si tratta del delegato all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo.
E’ lo stesso esponente di Italia Viva a rendere nota la sua positività attraverso i canali social.
«Sono risultato, purtroppo, positivo al Test covid19 – ha scritto –
Non sono spaventato, né allarmato, mi sono affidato con fiducia alle cure del personale specialistico dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e le mie condizioni sono buone.
Ho preso tutte le precauzioni del caso ed allertato le persone che mi sono state vicino.
Seguirò pedissequamente i protocolli.
Sono sereno, passerà anche questa.
Affronterò con determinazione anche questa sfida.
In Campania, grazie al Governatore De Luca, stiamo affrontando il problema con lucidità e competenza.
Ne usciremo vincitori. Vi terrò aggiornati.
#RestateaCasa
#AndràTuttoBene».
Comune per Comune ecco la situazione dei contagi:
Aversa 4
Bellona 6
Capodrise 1
Capua 2
Castel Volturno 3
Casagiove 2
Casal di Principe 1
Caserta 3 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 2
Cesa 3
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 1
Gricignano d’Aversa 1
Lusciano 1
Macerata Campania 2
Maddaloni 1
Marcianise 1
Mondragone 4 + 1 deceduto
Orta di Atella 1
Parete 1
Portico di Caserta 1
Sant’Arpino 2
Succivo 2
Santa Maria a Vico 4
Santa Maria Capua Vetere 16 + 3 deceduti
San Prisco 1 + 1 deceduto
Teverola 1
Vitulazio 1
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli