15:12:47 Nei tempi di difficoltà il Credito Cooperativo non ha mai mancato di rappresentare concretamente la propria vicinanza a soci, clienti e comunità locali. Lo abbiamo visto, ad esempio, nella lunga fase di crisi economica, nella quale tante imprese e famiglie hanno potuto contare sul sostegno creditizio delle BCC.

Ma anche in occasione delle emergenze, sia vicine sia lontane. Ricordiamo le iniziative di solidarietà per i bambini di Mogadiscio e Sarajevo, per le popolazioni asiatiche colpite dallo tsunami, dopo il terremoto di Haiti, e – nel nostro Paese – per i terremoti di Marche e Umbria 1997, del Molise 2002, de L’Aquila 2009, Emilia e Bassa Lombardia 2012, Centro Italia 2016.

A queste iniziative “di sistema” se ne sono aggiunte nel tempo centinaia di altre delle singole BCC-CR-Casse Raiffeisen.

Oggi viviamo un tempo di straordinaria e inimmaginabile emergenza dagli esiti certamente gravi anche in termini di impatto economico e sociale.

L’intero Credito Cooperativo si sente particolarmente vicino ai colleghi, alle colleghe e alle popolazioni delle Regioni oggi più colpite e ai medici e a tutto il personale sanitario, impegnato in prima linea per soccorrere i malati.

Insieme alle Capogruppo e alla Federazione Raiffeisen, Federcasse ha promosso un’iniziativa unitaria di solidarietà del Credito Cooperativo per rispondere all’emergenza COVID-19, che possa essere quanto più possibile in sintonia con i bisogni che in questi giorni si evidenziano e nell’interesse generale del Paese.

Con l’iniziativa “#Terapie intensive contro il virus. Le BCC e le CR ci sono!” Iccrea Banca, Cassa Centrale Banca e la Federazione Raiffeisen con il supporto di Federcasse lanciano insieme una raccolta di fondi che coinvolga tutte le aziende del Credito Cooperativo, il personale, i soci, i clienti, le comunità locali finalizzata a rafforzare le Unità di terapia intensiva e sub-intensiva degli ospedali, ed eventualmente in seconda battuta per l’acquisto di apparecchiature mediche, in coordinamento con il Ministero della Salute.

L’auspicio sarebbe quello di poter realizzare almeno un’iniziativa per Regione/ Provincia Autonoma, con attenzione prioritaria a quelle che stanno maggiormente soffrendo per la diffusione del contagio.

E’ stata, per questo, perfezionata l’apertura di tre conti correnti dedicati – con identica denominazione: “Terapie intensive contro il virus. Le BCC e le CR ci sono” – presso:

1 - Iccrea Banca. Conto corrente IBAN IT84W0800003200000800032006



2 - Cassa Centrale Banca. Conto corrente IBAN IT58R0359901800000000145452



3 - Cassa Centrale Raiffeisen. Conto corrente IBAN IT20Y0349311600000300058513

Ogni BCC-Cassa Rurale-Cassa Raiffeisen potrà pertanto versare e invitare a versare sull’apposito conto corrente aperto presso la propria Capogruppo e per le Casse Raiffeisen presso la Cassa Centrale Raiffeisen. Federcasse, d’intesa con Iccrea Banca, Cassa Centrale Banca e Federazione Raiffeisen, svolgerà un servizio di raccordo dell’iniziativa e la sua rappresentazione anche all’esterno in termini unitari, valorizzando i marchi di tutte e tre le realtà nelle quali è organizzato il Credito Cooperativo.