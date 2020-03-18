10:34:57 Un uomo di 46 anni è positivo al Coronavirus: si tratta del primo caso a Gricignano d’Aversa.

Il contagiato è in buone condizione e lavorando in ambito sanitario si è già messo da giorni in autoisolamento per evitare di contagiare altre persone.

E’ partita, comunque, la profilassi del caso per garantire la sicurezza di amici e conoscenti che possono essere entrati in contatto con il 46enne.

Comune per Comune ecco la situazione dei contagi:

Aversa 3

Bellona 6

Capodrise 1

Capua 1

Castel Volturno 3

Casagiove 2

Casal di Principe 1

Caserta 2

Cellole 1

San Tammaro 2

Cesa 2

Curti 1

Falciano del Massico 2

Francolise 1

Gricignano d’Aversa 1

Lusciano 1

Macerata Campania 2

Marcianise 1

Mondragone 4 + 1 deceduto

Orta di Atella 1

Parete 1

Portico di Caserta 1

Sant’Arpino 2

Santa Maria a Vico 3

Santa Maria Capua Vetere 16 + 3 deceduti

San Prisco 1 + 1 deceduto

Teverola 1

Vitulazio 1

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228