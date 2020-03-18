10:34:57 Un uomo di 46 anni è positivo al Coronavirus: si tratta del primo caso a Gricignano d’Aversa.
Il contagiato è in buone condizione e lavorando in ambito sanitario si è già messo da giorni in autoisolamento per evitare di contagiare altre persone.
E’ partita, comunque, la profilassi del caso per garantire la sicurezza di amici e conoscenti che possono essere entrati in contatto con il 46enne.
Comune per Comune ecco la situazione dei contagi:
Aversa 3
Bellona 6
Capodrise 1
Capua 1
Castel Volturno 3
Casagiove 2
Casal di Principe 1
Caserta 2
Cellole 1
San Tammaro 2
Cesa 2
Curti 1
Falciano del Massico 2
Francolise 1
Gricignano d’Aversa 1
Lusciano 1
Macerata Campania 2
Marcianise 1
Mondragone 4 + 1 deceduto
Orta di Atella 1
Parete 1
Portico di Caserta 1
Sant’Arpino 2
Santa Maria a Vico 3
Santa Maria Capua Vetere 16 + 3 deceduti
San Prisco 1 + 1 deceduto
Teverola 1
Vitulazio 1
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli
Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228