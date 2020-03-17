Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

14:29:41 MONDRAGONE. In un momento di estrema delicatezza per il Paese intero, in cui viene chiesto ai cittadini di osservare le misure contenute nei recenti provvedimenti adottati a livello centrale e regionale per contrastare l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, duole constatare che a Mondragone la situazione è tecnicamente fuori controllo.

Si osservano, in corrispondenza di alcune zone cittadine, una serie di comportamenti assolutamente contrari ad ogni regola di cautela imposta dall’emergenza.

In particolare in via Vecchia Starza, nel quartiere Crocelle e lungo un tratto rilevante di via Domitiana e di Viale Margherita, si registra la presenza di un consistente traffico auto (è stato segnalato tra l’altro un transito di furgoni con la presenza di persone costipate all’interno, probabilmente prelevate per andare a svolgere attività agricole).

Dunque la circolazione sembra essere quella tipica di un qualsiasi giorno lavorativo: giovani che guidano motocicli senza alcuna protezione, anziani che comodamente passeggiano per strada e sin anche alcune manifestazioni religiose, tenutesi negli scorsi giorni, hanno visto una partecipazione di persone sproporzionata rispetto alla situazione emergenziale che stiamo vivendo.  

Resistenza Democratica intende segnalare a tutte le autorità competenti questo tipo di comportamenti penalmente rilevanti ed altamente pericolosi per la salute pubblica. Intende farlo per tutelare coloro che, con grandi sacrifici economici e relazionali, stanno adempiendo a ciò che gli viene chiesto in questo momento cosi drammatico per il Paese e per la nostra comunità, evitando spostamenti non necessari e limitandoli a situazioni di effettiva necessità.

Invita la cittadinanza a ristabilire un senso di “comunità” evitando egoismi che, in vista di un probabile innalzamento del livello di contagio del virus nei prossimi giorni, metterebbero in serio pericolo la salute di tutti ed in grave crisi il Sistema Sanitario Nazionale-

Chiede alle Istituzioni cittadine di adoperarsi più efficacemente nelle azioni di controllo del territorio.

Resistenza Democratica

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:114 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:504 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:850 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next