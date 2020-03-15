Banner-MutuaBccSpettacolo
22:04:17 Quarantena per quattro Comuni della Provincia di Salerno. Si sono registrati qui altri episodi di irresponsabilità e di mancato rispetto delle disposizioni previste per contenere la diffusione del contagio da Covid-19.

I Comuni interessati dalla quarantena e quindi dal divieto di entrata e uscita sono:

Sala Consilina,

Polla,

Atena Lucana e Caggiano (Vallo di Diano). 

Lo ha stabilito con un'ordinanza (la n.18 del 15 marzo 2020) il Presidente Vincenzo De Luca, visto l'aumento dei contagi verificatosi in questi Comuni e i rischi persistenti nella zona. Di seguito i casi riscontrati dall'Asl Salerno.

Sono 16 i casi positivi così distribuiti:

11 a Sala Consilina,

3 a Caggiano,

1 a Polla,

1 a Atena Lucana.

I "contatti stretti" registrati e da sottoporre al protocollo previsto, sono:

45 a Sala Consilina

20 a Caggiano

10 a Polla

8 ad Atena Lucana

5 a Teggiano

5 a Montesano

3 a Buonabitacolo

3 ad Auletta

2 a Sant'Arsenio

3 a Padula

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228

