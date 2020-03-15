22:04:17 Quarantena per quattro Comuni della Provincia di Salerno. Si sono registrati qui altri episodi di irresponsabilità e di mancato rispetto delle disposizioni previste per contenere la diffusione del contagio da Covid-19.
I Comuni interessati dalla quarantena e quindi dal divieto di entrata e uscita sono:
Sala Consilina,
Polla,
Atena Lucana e Caggiano (Vallo di Diano).
Lo ha stabilito con un'ordinanza (la n.18 del 15 marzo 2020) il Presidente Vincenzo De Luca, visto l'aumento dei contagi verificatosi in questi Comuni e i rischi persistenti nella zona. Di seguito i casi riscontrati dall'Asl Salerno.
Sono 16 i casi positivi così distribuiti:
11 a Sala Consilina,
3 a Caggiano,
1 a Polla,
1 a Atena Lucana.
I "contatti stretti" registrati e da sottoporre al protocollo previsto, sono:
45 a Sala Consilina
20 a Caggiano
10 a Polla
8 ad Atena Lucana
5 a Teggiano
5 a Montesano
3 a Buonabitacolo
3 ad Auletta
2 a Sant'Arsenio
3 a Padula
