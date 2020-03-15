Banner-MutuaBccSpettacolo
18:23:19 L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella mattinata odierna sono stati esaminati presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno 127 tamponi. Di questi 17 sono risultati positivi.

Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Totali positivi in Campania: 350

Deceduti:

9 (3 Asl Napoli 1;

1 Asl Napoli 2;

3 Provincia di Caserta;

1 Provincia di Avellino;

1 provincia di Salerno)

Guariti: 28 (3 Totalmente guariti e 25 "clinicamente guariti", ossia diventati asintomatici ma in attesa dei due tampini negativi di conferma).

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228

