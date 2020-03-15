14:59:25 “Dal Presidente della Regione arrivino misure concrete e non contraddittorie e inefficaci ordinanze. De Luca intervenga sulle tasse e lasci fare agli esperti sanitari ed alle forze dell’ordine il loro compito”.
Così Massimo Grimaldi, consigliere regionale e vice coordinatore di Forza Italia Campania.
“Il centrodestra - ricorda - ha indicato alcune soluzioni al Governatore. Le metta in campo. È necessario l’azzeramento di tutte le imposte regionali per le attività produttive colpite dalla crisi, serve una moratoria sui versamenti fiscali di competenza regionale per tutta la durata dell’emergenza con successiva rateizzazione”.
“Ed ancora la Regione estenda la Cassa integrazione in deroga e preveda congrui ammortizzatori sociali in particolare per le piccole imprese” conclude Grimaldi