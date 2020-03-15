12:55:38 SAN PRISCO. Due persone positive al Covid-19, di cui una deceduta; un altro cittadino con tampone con esito negativo; altre 10 persone in quarantena fiduciaria, di cui 3 sottoposte a tampone: è questo il bilancio del Coronavirus a San Prisco.

A fornire i dati è il sindaco Domenico D'Angelo che lancia anche un messaggio alla cittadinanza:

«In questo momento così triste e carico di paura per la diffusione del Coronavirus, va la mia vicinanza ad ognuno di voi. Vi rivolgo un invito forte ed accorato a rispettare tutte le disposizioni emanate in questi giorni tramite decreti legge, decreti del Presidente del consiglio dei ministri, ordinanze del Presidente della regione Campania, ordinanze e disposizioni del Sindaco per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

L'osservanza di tali disposizioni sarà garantita dalle forze dell'ordine. Non sottovalutate la gravità dell'infezione, l'alta contagiosità del Covid-19. Rimanete in casa; si esce solo per lo stretto necessario, per l'approvvigionamento di alimenti, per l'acquisto di farmaci e per lavoro.

Utilizzate i presidi necessari, mascherine, guanti, rispettate la distanza minima di 1 metro ed evitate assembramenti in qualsiasi luogo vi troviate del nostro territorio. Siamo forti e responsabili per noi stessi e verso gli altri. Tutti insieme, ne sono convinto, riusciremo a superare questo momento così tragico.

Per coloro che vivono da soli e per le persone anziane è stato istituito un servizio di supporto per l'acquisto e la consegna di alimenti e farmaci da parte del nucleo di Protezione civile comunale in collaborazione con quello dell'Associazione Nazionale Carabinieri presente sul territorio chiamando al numero 3346501061».

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228