09:19:33 L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella sessione serale di ieri sono stati esaminati 44 tamponi presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno di cui 17 risultati positivi; 36 tamponi presso il Moscati di Avellino, di cui 15 positivi e 86 tamponi al Cotugno, di cui 13 positivi.

Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Attualmente il num.ero dei contagiati in Campania sale a 333.

"Sui bus a Napoli non vengono rispettate le distanze interpersonali, favorendo il contagio del virus".

Lo denuncia, in una nota, Adolfo Vallini, del coordinamento Usb.

"Nessun passeggero viene sottoposto al controllo della temperatura - dice ancora Vallini - e i conducenti sono ancora sprovvisti di idonei DPI e autobus puliti".

Secondo quanto riferisce Vallini, "la pulizia non è stata intensificata, in particolare nessuna disinfezione viene effettuata durante l'esercizio sulle parti del mezzo maggiormente a contatto con i pendolari.

E ancora deve essere attiva la riduzione del servizio.

"C'è poca chiarezza sulle operazioni di pulizia negli ambienti di lavoro e questa situazione desta molta preoccupazione tra il personale di front line che opera a diretto contatto con l'utenza", rileva Vallini, rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Anm, anche se "l'azienda continua a dichiarare di aver attuato un piano straordinario finalizzato all'igienizzazione dei mezzi pubblici".

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228