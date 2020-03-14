15:40:01 Cambia la raccolta differenziata per le vittime di Coronavirus.

L’Asl di Caserta fa sapere che le persone infette e quelle in quarantena obbligatoria devono gettare tutti i rifiuti in più sacchetti, uno dentro l’altro, resistenti e gettarli nell’indifferenziato utilizzando, magari, contenitori a pedale e trattarli come indifferenziato.

La spazzatura va smaltita come indifferenziato quotidianamente.

Gli animali da compagnia devono stare lontani dagli spazi dove viene poggiata la spazzatura.

Per gli altri, invece, prosegue la raccolta normale.

Su disposizione del Commissario Straordinario di Marcianise dott. Michele Lastella sono state emanate nuove ordinanze per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Fino al 3 aprile p.v. resterà chiuso il cimitero cittadino e resta sospesa la zona a traffico limitato in via Marchesiello e piazza Atella.

Dopo il lavaggio delle strade con disinfettante di tutto il territorio comunale avvenuto in questi giorni, lunedì, a partire dalle ore 22.00, avverrà la sanificazione di tutto il territorio comunale.

Anche il sindaco Dabide Guida di Arienzo adotta nuove misure.

«La raccomandazione per tutti resta sempre la stessa: restare a casa - dice - osservare le norme ed uscire solo per comprovate necessità.

A seguito di comunicazione ufficiale dell’ASL, vi informo, che ad oggi, ad Arienzo, non abbiamo casi di positività al COVID-19.

Sono in vigore 2 ordinanze del Presidente De Luca, che obbligano tutti a non uscire di casa se non per motivi assolutamente indispensabili, chi non rispetterà queste indicazioni sarà denunciato e sanzionato.

Ho emesso anche un'ordinanza sindacale che chiude cimitero e cassetta dell'acqua e sospende attività di volantinaggio su tutto il territorio comunale fino al 03/04/2020.

Per qualsiasi problema potete sempre contattate telefonicamente uffici comunali e VV.UU. e vi saranno date le necessarie delucidazioni.

Continuate ad aggiornarvi tramite la pagina ArienzoèTua DavideSindaco.

Sono continuati i controlli sul territorio comunale, da parte di Protezione Civile, VV.UU. e carabinieri, e alcune persone sono state denunciate perché non hanno rispettato le regole e, purtroppo, saranno anche sanzionati. Continueremo ad essere intransigenti per il bene di tutti.

Domani girerà la macchina della Protezione Civile per tutto il paese per informarvi sulle regole da rispettare.

Insieme e con l'impegno di tutti possiamo superare il problema. Invito tutti a RESTARE A CASA!

Grazie per la collaborazione.

A domani, buona serata.

#Arienzocelafarà

#iorestoacasa

CORONAVIRUS: PER ESPERTI ATTENZIONE AGLI ECCESSI DI CIBO

Fabbrocini (Uni Napoli): eccessi sono nocivi per organismo. Un cittadino su due ammette di aver ecceduto col cibo

Un cittadino su due ammette di essere già in sovrappeso. La vita sedentaria e i periodi di quarantena ma anche gli stati d'ansia e di incertezza alimentano anche il pericolo di sovrappeso.

A segnalarlo sono gli esperti. Secondo uno studio dell'associazione di psicologi 'Donne e qualità della vita' un cittadino su due si sente già in sovrappeso. Un campione di 250 intervistati telefonicamente che non esce da casa dal almeno una settimana segnala un aumento di peso consistente. Il 24% di un kilo. Il 17% di due chili e un buon 15% di tre o più chili.

Il fenomeno coinvolge leggermente più le donne con il 54% rispetto agli uomini fermi al 46%. E ovviamente non esclude i più piccoli. Ma non si mangia per effetto della fame. Il 22% ammette di aver esagerato per effetto dell'ansia.

Il 17% motiva col fatto 'di non aver nient'altro da fare". Per 10 intervistati su cento 'è un modo per passare il tempo'. Il 13% dice di essere spinto a mangiare dai 'social network'. Un 22% del campione dice di essere 'spinto dalla vita famigliare'. Non pochi, il 17%, sostengono di essere stati indotti in tentazione dai programmi televisivi.

Un non trascurabile 5% mangia perché sfrutta il tempo per imparare a cucinare, soprattutto gli uomini. Per la dott.ssa Serenella Salomoni presidente dell'associazione "questi eccessi sono comprensibili ma possono essere nocivi. In queste fasi è molto importante darsi delle regole e seguirle. Non è il momento né dell'eccesso né delle trasgressioni".

"Questo è il momento della responsabilità" - aggiunge la prof.ssa Gabriella Fabbrocini, direttore di Dermatologia e Venereologia presso l'Università degli Studi 'Federico II' di Napoli, - "ed è anche il momento della fiducia nelle istituzioni, nella classe degli scienziati e nella classe medica che va rispettata ed aiutata. Fare incetta di prodotti alimentare fa solo aumentare il rischio di contagio se si è potenzialmente infetti.

Molto più utile e responsabile andare dilazionando nella giornata con un turno familiare o condominiale. Tutto ciò può essere invece un segnale di responsabilità verso il prossimo e se stessi. Fare palestra in casa con semplici esercizi aiuta ad ingannare il tempo e fa bene, bere acqua, mangiare in maniera equilibrata può evitare di mettere peso e ci induce invece ad adottare comportamenti corretti che ci aiutano a stare in forma. La corsa a vitamine, supplementi, probiotici non ha niente di scientifico e validato e anzi, negli anziani in dosi eccessive, può interferire con la clearance renale e fare in alcuni casi addirittura dei danni.

Un supplemento multivitaminico può fare bene ma rispettando dosaggi consigliati e per un periodo limitato. I probiotici, se si soffre di disreattività intestinale, ma altrimenti non c'è razionale se proprio non si riesce a stare in casa e non è obbligatorio uscire per motivi di lavoro allora si dia la disponibilità a fare i volontari, in un'emergenza simile c'è tanto bisogno.

Non si prenda questa emergenza come una vacanza ma per riscoprire il senso di comunità e di identità culturale. Cerchiamo di uscirne migliori e non ancora piu riversi su se stessi. Con i miei stiamo approfondendo argomenti scientifici, dando prestazioni urgenti per essere utili comunque al paese." conclude la prof.ssa Fabbrocini.

Confagricoltura Campania: “Ordinanza Coronavirus – Car-sharing consentito per chi lavora nei servizi essenziali, il contributo di Confagricoltura”

In giornata di oggi, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con una nota del suo ufficio di Gabinetto ha chiarito che con il punto 1 dell’Ordinanza presidenziale n.15 del 13 marzo 2020 gli “spostamenti temporanei individuali per motivi di comprovata necessità” che rendono obbligatorio l’utilizzo di una singola autovettura per ogni viaggiatore, non sono riferiti alle squadre di lavoro, che potranno continuare a condividere il medesimo automezzo privato o aziendale.

“Tale chiarimento è stato da me sollecitato ieri con una nota diretta al presidente De Luca - dice oggi Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania - nello spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue Confagricoltura”.

Marzano, inoltre sottolinea: “La nostra proposta, accolta dal presidente De Luca, riveste per altro un interesse generale, perché è finalizzata ad evitare che, in una fase nella quale per ovvi motivi di sicurezza sanitaria il trasporto pubblico locale viene ridimensionato, tutto il personale che deve necessariamente muoversi sul territorio nei servizi essenziali, dalla Sanità all’Agroalimentare, possa incontrare improprie limitazioni dall’ordinanza n. 15/2020”.

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

