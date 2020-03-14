09:08:44 Cari amici, come sempre mi confronto con voi, sui temi attuali.....

Oggi parleremo del Policlinico di Caserta.....questo grande incompiuto

Lo so direte, ma Umberto dai, ogni giorno qualcosa......

beh è giusto.... #iorestoacasa.....ma la critica costruttiva non dorme.....

Caserta e la sanità campana , hanno bisogno come il pane, del Policlinico, quale luogo di cura, ricerca, formazione. Io sono in cura da mesi al Policlinico Rossi di Verona, e posso dirvi, con una prospettiva, assolutamente neutra, che avere un policlinico, è una grande ricchezza socio-sanitaria, ma anche economica.

Analizziamo con attenzione, partendo dalla opportunità di avere in primis la formazione del personale medico e sanitario, medici e personale di qualità sotto casa, ed ancor più un livello assistenziale superiore a quello attuale.

Che dite ne vale la pena, di alzare la testa, nel silenzio assordante dei giullari di corte, miopi ed ottusi, rispetto alle vere istanze dei cittadini.

Per non parlare del riscontro socio-economico diretto ed indotto, sull'economia cittadina. Vari studi sociologici, ribadiscono che i territori, in cui è presente una università +, con un forte legame e connubio territoriale, innalza il livello della qualità della vita. Io sinceramente non comprendo la rario di questa cattedrale incompiuta, che da anni è lì, in bella mostra, passando sulla variante, senza avere forma definita, e probabilmente già vetusta, rispetto alle attuali progettualità e visioni.

Attendiamo con ansia, il risveglio dal letargo colpevole, e silenzio assordante, delle istituzioni territoriali, che da troppi anni non hanno una posizione definita, concreta, determinata.

Direi che ognuno di noi, in uno scatto di orgoglio e dignità civica, dovrebbe alzare la testa, per un semplice motivo, la salute è un sacrosanto diritto di tutti, ed avere un policlinico a poca distanza, è un valore, risorsa, e fortuna, che non dobbiamo lasciarci scappare, per nessun motivo. Pensiamoci, e valutiamo, in gioco c'è la salute di tutti....... in primis la nostra......

#iorestoacasa ma non sto in silenzio

Umberto Marzuillo

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228