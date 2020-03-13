Banner-MutuaBccSpettacolo
20:30:12 La Regione Campania ha disposto nuovi provvedimenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Ad annunciarle il consigliere regionale Luigi Bosco che, attraverso un post sulla sua pagina social, fa sapere:

«La Regione Campania ha stanziato 7 milioni di euro per aiuti alle famiglie durante la sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività scolastiche».

Il sostegno sarà riconosciuto ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano impegnati in attività lavorativa ed impossibilitati ad accudire direttamente i figli.

Per chi ha un Isee non superiore a 35mila euro l’importo sarà pari a 300 euro; coloro che dichiarano un Isee non superiore ai 20mila euro sarà concesso un importo pari a 500 euro.

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228

