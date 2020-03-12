21:41:00 A tutti i direttori generali e commissari straordinari delle Asl e delle Aziende Ospedaliere della Campania, la Direzione generale per la tutela della salute della Regione Campania, ha inviato la seguente nota:

"Sono sospesi fino al 6 aprile prossimo i ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le strutture ospedaliere pubbliche, private accreditate e gli ospedali classificati.

Possono essere effettuati solo ricoveri con carattere d'urgenza, non differibili. La sospensione è valida per tutti i ricoveri programmati ad eccezione dei ricoveri per pazienti onco-ematologici medici e chirurgici.

Tale sospensione vale anche per tutte le attività in libera professione intramoenia".

CORONAVIRUS, LA REGIONE SOSPENDE LE SCADENZE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE

Tenuto conto dell’eccezionale situazione venutasi a determinare nel Paese, con la sospensione delle attività e la limitazione negli spostamenti dei cittadini, viste anche le numerose richieste pervenute in tal senso, l’Assessorato al Governo del Territorio della Regione Campania, d’intesa con l’omonima Direzione, ha attivato le procedure per la sospensione delle scadenze relative ad alcune istanze in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale.

In particolare, sarà spostato al 27 aprile prossimo il termine per la presentazione delle istanze per il contributo agli affitti. Con tale slittamento sarà data inoltre la possibilità a tutti gli aspiranti beneficiari di sanare gli errori materiali eventualmente commessi nella compilazione delle domande on-line finora inviate. Alla data del 12 marzo risultano pervenute complessivamente 23.434 istanze.

A tal fine sono stati avviati contatti con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per il tramite anche della conferenza Stato-Regioni, per ottenere analogo slittamento per i termini assegnati alle Regioni dallo stesso Ministero per la spesa delle risorse assegnate.

Con delibera di Giunta Regionale, da assumersi in una prossima seduta, si provvederà a modificare il Regolamento ERP del 28 ottobre 2019 n. 11, per l’allungamento dei termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione relative all’occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché per la presentazione del modello ISEE agli Enti Gestori del patrimonio pubblico.

Coronavirus. Konsumer segnala truffe e fake news "Fare attenzione"

“Non mancano le false notizie su presunti tamponi risultati positivi in Campania, come quello che sarebbe stato eseguito al titolare di un noto bar situato sulla provinciale Aversa – Caivano, smentito categoricamente dall'interessato. Allerte infondate e pericolose, che vanno a complicare una situazione già di per sé preoccupante.

Sono stati anche diffusi avvisi di disifenzione e sanificazione di diversi comuni della Campania, con tanto di audio fake diventati virali su WhatsApp", ha fatto sapere Vincenzo Ferrante, Presidente Konsumer Campania e Vicepresidente Konsumer Italia, che ha ricordato ai cittadini di far riferimento solo alle fonti istituzionali per non lasciarsi condizionare da falsi allarmismi.

Il capo dell'Associazione dei consumatori ha inoltre, chiesto a tutti i cittadini di prestare "attenzione alle truffe dei tamponi e delle sanificazioni domiciliari, messe in essere da sciacalli senza scrupoli che mettono a repentaglio la salute dei malcapitati, per sottrarre loro beni e soldi."

"Sul territorio regionale - continua Ferrante - è stata segnalata la presenza di delinquenti, che si aggirano con tute bianche spacciandosi per operatori del 118 e della protezione civile. I malviventi, dichiarando di dover disinfettare gli appartamenti oppure di dover eseguire tamponi per il Covid-19, acquisiscono la fiducia delle vittime, rapinandole. Precisiamo che né il 118 né la protezione civile sono stati incaricati di fare operazioni di questo tipo, e ricordiamo di non far entrare nessuno in casa e di allertare immediatamente il 112, denunciando i tentativi di frode.”

CORONAVIRUS, A. CESARO (FI): MAGGIORI CONTROLLI SU ASSEMBRAMENTI, SERVE TASER A FORZE DELL’ORDINE

“Servono maggiori controlli anti-assembramenti e, viste alcune intollerabili e rischiose resistenze dei trasgressori, servirebbe dotare le forze dell’ordine anche dei taser”. Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. “Purtroppo casi come quello dello sputo ai sanitari del Cotugno o atti delinquenziali nei confronti di medici, infermieri e delle stesse forze di polizia, non sono rarissimi”, spiega l’esponente di Forza Italia.

“Proteggere chi è nei luoghi pubblici o in strada per tutelare la nostra salute e la nostra sicurezza con tutti gli strumenti possibili è doveroso. Tanto più nel contesto di un’emergenza come questa”, conclude Cesaro.

Emergenza Coronavirus, Cgil, Cisl e Uil Campania scrivono a De Luca: "Urgente confronto di merito su settori strategici a rischio".

Napoli, 12 marzo 2020. "Egregio Presidente, l’emergenza Coronavirus, l’adozione di misure con i DPCM e le Ordinanze Regionali, necessitano di una comune riflessione sulla gestione dal carattere di eccezionalità e richiedono un confronto con le organizzazioni sindacali su alcune problematiche ad esse collegate.

L’impatto dirompente nella nostra regione ha determinato condizioni di criticità in alcuni settori strategici che se non attenzionati porteranno, nell’immediato, a un ulteriore peggioramento: sanità, apparati produttivi e trasporti, appalti, commercio e turismo, su tutti. Cgil Cisl Uil Campania Le chiedono di avviare, con Lei o un Suo delegato, anche attraverso una “web conference”, con urgenza, un confronto di merito alla luce di quanto esposto e di imminenti nuove disposizioni e provvedimenti del Governo".



Così in una lettera indirizzata al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil Campania, Nicola Ricci, Doriana Buonavita e Giovanni Sgambati, che chiedono un confronto urgente sui temi legati ai settori strategici interessati dall'emergenza Coronavirus.

CORONAVIRUS, COMMISSIONI CONSILIARI SENZA DISTANZA DI SICUREZZA. MICCOLO: LA SALUTE DEI CASERTANI VALE PIÙ DI 75 EURO!

In un clima di emergenza sanitaria mondiale solo al comune di Caserta si poteva riuscire a fare polemica su una proposta di buon senso in linea, tra l’altro, con le disposizioni emergenziali stabilite dal Governo. Laddove i consiglieri di Speranza per Caserta, Norma Naim e Francesco Apperti, hanno chiesto giustamente la sospensione dei lavori delle commissioni consiliari (data l’impossibilità di garantire le distanze di sicurezza stabilite dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri), gli amanti del gettone hanno risposto accusandoli di ‘sciacallaggio politico’.

Adesso sarà chiaro anche ai casertani - sostiene il coordinatore di Speranza per Caserta, Michele Miccolo - che per i nostri amministratori la salute dei cittadini vale meno di 75 euro (a tanto ammonta il gettone che i consiglieri comunali intascano per ‘lavorare’ nelle commissioni). Ai consiglieri Iannucci, Mariano e Tenga, che la stampa riporta essere contrari alla sospensione dei lavori delle commissioni, dico semplicemente che questa emergenza non è una delle solite barzellette a cui ci hanno quotidianamente abituati.

Ne va della salute delle persone costrette, in questi giorni, a molteplici disagi tra quarantene, negozi chiusi e la paura di un’emergenza che non siamo pronti ad affrontare grazie all’irresponsabilità di questa classe politica che, dopo aver dissanguato il sistema sanitario a colpi di tagli, ora si rifiuta di adottare quei provvedimenti di buon senso indicati dal Governo nazionale. Chiudere le commissioni consiliari non significa certo sospendere l’attività dei consiglieri comunali come stanno dimostrando i nostri consiglieri e anche altri esponenti di maggioranza e opposizione che in queste ore non stanno facendo mancare il loro contributo a tutte le vicende amministrative che riguardano il nostro territorio.

E’ chiaro che se si riuscisse a riunire le commissioni in locali idonei a rispettare le regole imposte dal Governo, non ci sarebbe alcuna difficoltà, da parte dei nostri consiglieri, a continuare il lavoro anche nelle commissioni ma in caso contrario preferiamo mettere la salute dei casertani davanti ad ogni altra considerazione. Spero vivamente - conclude Miccolo - che il sindaco Marino, responsabile della pubblica salute, possa richiamare all’ordine questi ‘galantuomini’ pronti a mettere a repentaglio la salute dei casertani per incassare 75 euro, prima di costringerci, nuovamente, a rivolgerci al Prefetto per chiedere il rispetto delle leggi.

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228