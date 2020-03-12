20:30:01 FRIGNANO. “In questo periodo storico che vede il nostro Paese coinvolto in un'emergenza sanitaria nazionale, a causa del diffondersi dell'epidemia di Coronavirus, ciascuno di noi è chiamato a sacrificare la propria quotidianità seguendo le disposizioni che il nostro Governo sta varando nelle ultime ore.

L'Italia tutta ha risposto in maniera straordinaria, la stragrande maggioranza dei cittadini del nostro territorio sta impiegando il proprio tempo restando a casa, proteggendo se stessi e i propri cari. Un grande sacrificio che dovrà essere portato avanti almeno per le prossime tre settimane.

Abbiamo dimostrato in più occasioni di essere un popolo che non molla, che non abbassa la testa e che sa brillantemente reagire a situazioni così difficili, soprattutto un popolo altruista che non smette mai di aiutarsi vicendevolmente, anche tendendo la mano al prossimo laddove sia possibile.

Non a caso, la macchina della solidarietà nelle ultime ore si è attivata intensamente: centinaia di magliaia di euro sono stati raccolti attraverso numerose raccolte fondi online e saranno destinati agli ospedali, al grande lavoro che medici e infermieri stanno portando avanti.

Dunque, siamo convinti che, rispettando le disposizioni offerte, riusciremo giorno dopo giorno a rovesciare il trend dei contagi: ci vuole tempo e tanta responsabilità.

La responsabilità a cui siamo chiamati deve provenire da ogni parte sociale del nostro territorio: specialmente i cittadini con le istituzioni, senza divisione alcuna.

Pertanto, come gruppo politico operativo nel Comune di Frignano, chiediamo all'intero Consiglio Comunale, senza alcuna differenza tra maggioranza ed opposizione, di ricercare le migliori condizioni per una collaborazione più proficua e specialmente di unire le forze in un momento così particolare. Confidiamo in una vostra leale collaborazione, è nell'interesse di tutti i cittadini farlo, accantonando ogni occasione di puerile propaganda politica.

Cogliamo l'occasione rivolgendoci all'attenzione del Sindaco di Frignano, punto di riferimento cittadino e responsabile in casi di emergenza simili a questo, e all'intera Giunta Comunale: nelle ultime ore numerosi gruppi politici, associazioni, comitati e gruppi di volontariato dei comuni limitrofi hanno messo in campo iniziative di stampo solidale, attivando un servizio di assistenza a domicilio per le categorie più a rischio (over 65, persone con disabilità, malati con patologie presse debilitanti prive di assistenza...);

noi attivisti del gruppo politico "Agorà 5 Stelle - Frignano" chiediamo all'amministrazione comunale di attivarsi per la costituzione di un piano volto al supporto delle categorie sopracitate, invitando cittadini ed associazioni a rendersi disponibili, nelle proprie possibilità e seguendo le dovute precauzioni, per tale attività di volontariato.

Sarà #unepidemiadialtruismo!

L'ennesima dimostrazione di un popolo che si mantiene un passo indietro per farne altri cento in avanti tra poche settimane, tutti assieme”.

Agorà 5 Stelle di Frignano