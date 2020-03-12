20:25:53 CASERTA. Nel surreale silenzio del Pala Lido di Milano, alla Juve Caserta è sfuggita, per un’inezia, la possibilità di aggiudicarsi due punti importanti contro l’Urania. La partita è vissuta sempre sul piano dell’equilibrio ed alla fine la differenza l’hanno fatto alcuni dettagli come qualche rimbalzo offensivo di Piunti o qualche penetrazione di Sabatini od ancora il vantaggio dei locali di raggiungere il bonus solo nell’ultimo minuto di gara.

Caserta parte benissimo con un 10-0 di parziale propiziato dai canestri di Allen, Cusin, Giuri e Carlson. Il primo canestro milanese viene dopo 3’03” ed è frutto di un buon tiro di Raivio cui corrisponde dall’altra parte un’altra realizzazione di Allen (5-12).

Poi, Milano trova un eccezionale 4/4 dalla grande distanza e riesce a rientrare pienamente in gara trovando il primo vantaggio sul 21-19 con Benevelli. Paci e Carlson pareggiano per due volte prima di un altro tiro da tre punti messo a segno da Montano (26-23). È ancora Carlson a ridurre il margine ad un sol punto prima della tripla di Hassan che, dopo l’errore di Benevelli, consente alla sua squadra di chiudere in vantaggio (26-28) la prima frazione.

Non cambia la fisionomia della gara nel secondo quarto anche se si abbassano le percentuali di tiro da una parte e dall’altra. Il punteggio continua ad essere in equilibrio con gli ospiti bianconeri che nella fase finale del periodo mettono a segno un break di 7-1 che consente loro di andare all’intervallo lungo con quattro lunghezze di vantaggio (40-44).

Al rientro in campo la partita continua sulla stessa falsariga con gli ospiti bianconeri che riescono a mantenere vantaggi minimi fino ad un minuto dalla sirena quando Montano riporta i suoi in vantaggio per 59-58. Nella successiva azione Cusin è fermato fallosamente, ma riesce solo a pareggiare e nell’ultimo tentativo Montano mette a segno una fortunosa tripla che fissa il punteggio sul 62-59. L’ultimo periodo è continuato sul piano dell’equilibrio con vantaggio massimo dei padroni di casa di 6 punti (66-60) dopo 1’48”.

La reazione casertana è venuta da una tripla di Carlson e da un successivo canestro di Cusin che ha segnato il -1 (66-65). Ancora Raivio e Sabatini ad incrementare il vantaggio (70-65) e Giuri e Paci ad annullarlo (70-70) a 3’27” dal termine. Sabatini realizza in entrata ma sbaglia l’aggiuntivo e Carlson riporta i bianconeri in vantaggio (72-73).

A questo punto diventano decisivi i viaggi in lunetta con il 4/4 di Piunti e Raivio che sfruttano i rimbalzi offensivi per ridare la testa della gara ai padroni di casa (76-73) ad 1’10” dal termine. Nell’ultimo giro di lancette i milanesi non sbagliano dalla linea del tiro libero e la tripla di Carlson a poco più di un secondo dalla fine serve soltanto a definire il punteggio finale (81-79).

Il canestro, pur inutile ai fini del risultato finale, di Mike Carlson rischia, a questo punto, di essere stata l’ultima, almeno per ora, realizzazione bianconera per la stagione 2019/2020, visto e considerato che, alla luce dell’emergenza sanitaria che l’Italia sta vivendo in questi giorni drammatici, il basket, e lo sport italiano, ha deciso di fermarsi almeno fino al prossimo 3 Aprile.

“La FIP decide di mantenere la sospensione dei campionati nazionali e regionali di ogni ordine e grado e contemporaneamente di monitorare l’evolvere della situazione per un ritorno alle attività agonistiche nel rispetto delle direttive del Governo e del CONI. In tal senso, il Presidente ha chiesto la collaborazione delle Leghe per ipotizzare scenari per concludere i campionati, una volta che saranno ripresi. E’ stata condivisa la proposta del Presidente di modificare, laddove si rendesse necessario, le Disposizioni Organizzative Annuali per questa stagione.”

Questo il comunicato apparso nella serata di lunedì 9 Marzo, quasi in contemporanea all’annuncio del Premier Giuseppe Conte, che faceva diventare “zona rossa” l’intera penisola.

E la Juve si è, logicamente, attenuta, rilasciando questo comunicato: “in ottemperanza alle disposizioni emanate a seguito dell'emergenza sanitaria relative al coronavirus, lo Sporting Club Juvecaserta comunica di aver sospeso ogni tipo di attività, sia a livello di prima squadra che giovanile, per l'intera settimana in corso, riservandosi di valutare la ripresa degli allenamenti anche alla luce dell'evolversi della situazione e delle eventuali decisioni dei competenti Organismi sportivi.”

Stop al campionato quindi, nessun’avversario da presentare, nessuna partita da preparare (per dovere di cronaca la Juve Caserta avrebbe dovuto affrontare Ferrara, per l’ultima giornata della stagione regolare, mercoledì 11 Marzo al Palamaggiò), ne approfittiamo, quindi, per fare un bilancio di quanto i bianconeri hanno fin qui prodotto.

La Juve occupa, al momento, il terz’ultimo posto in classifica nel girone Est, a quota 18 punti, frutto di 9 vittorie e 16 sconfitte, ovvero zona Play Out e rischio retrocessione ancora alto.

Non giriamoci troppo intorno, l’andamento stagionale può definirsi, senza mezzi termini, deludente, un 5/5.5 volendo usare i cari vecchi voti.

Premessa: non che ci aspettassimo di vedere una squadra che potesse competere per il salto di categoria, ma neanche vedere così tanti nei e così tanti punti di domanda. Abbiamo visto una squadra senza grosse idee offensive, soprattutto contro le difese schierate: tiro da fuori e contropiede le uniche “armi”, poi tanta confusione quando queste due opzioni venivano inevitabilmente meno.

La difesa? Non che vada meglio: la squadra subisce 81 punti di media, troppi per poter pensare di occupare una posizione di classifica diversa da quella attuale.

Senza dimenticare alcuni evidenti limiti di carattere mentale che si sono visti fin qui: 6 delle 16 sconfitte sono arrivate in volata, ovvero in partite punto a punto decise alle battute finali, dove i ragazzi di Nando Gentile non sono riusciti ad emergere commettendo, spesso, errori banali ed evitabili, che poi hanno impedito alle partite in questione di avere esiti diversi.

Parlando, poi, della squadra, sicuramente gli unici che ci sentiamo di elevare sopra tutti sono i due americani, Seth Allen e Mike Carlson, che non senza qualche problema (caratteriale il primo, fisico il secondo) hanno dimostrato di essere giocatori capaci di fare la differenza a questi livelli e in questo campionato.

Differenza che, invece, non stanno facendo Marco Giuri e Marco Cusin, coloro i quali avrebbero dovuto essere forza motrice di questo gruppo, e invece si stanno rivelando delle autentiche zavorre.

Il capitano, rientrato dopo due anni divisi a Brindisi e Venezia, tra scelte offensive scellerate e una leadership mai realmente marcata, si sta rivelando più un boomerang che un colpo di mercato, idem Cusin, più in infermeria che sul parquet, arrivato in uno stato fisico quasi pietoso, completamente arrugginito (e qui pesano, senza alcun dubbio, sia i 35 anni suonati, sia gli ultimi due campionati, trascorsi a Milano e Torino, dove non ha praticamente giocato) e sovrappeso, con seria difficoltà a stare in campo per tanti minuti.

In questa situazione si è dovuto chiedere tanto a gente come Bianchi, Turel, Hassan, Valentini e Paci, onesti mestieranti e nulla più, giocatori di serie B che per fare la serie B sono stati presi (non dimentichiamocelo mai), che si sono ritrovati in A2 grazie al ripescaggio della scorsa estate, ma che in A2 fanno inevitabilmente fatica, ma si trovano a stare in campo tanti minuti per i problemi di chi è venuto/tornato qui per fare la differenza, ma non la sta facendo, forse anche sottovalutando un campionato che resta difficile e, soprattutto, enigmatico ed indecifrabile.

Infine i problemi societari, con l’ennesimo blocco del mercato causa vecchie inadempienze con tesserati delle passate stagioni, quindi squadra che non si può migliorare con delle aggiunte di categoria che sarebbero necessarie per poter provare, quanto meno, a migliorare questa situazione.

Aspettando di capire se si potrà tornare in campo, aspettando e sperando che questa crisi sanitaria si risolva al meglio, non siamo sicuramente contenti, in generale, di quanto la Juve Caserta 2019/2020 ha fin qui offerto.

Sperando in tempi migliori, in tutti i sensi.

Francesco Padula