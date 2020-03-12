15:31:17 CASTEL VOLTURNO. A seguito dell’inasprimento delle misure di contenimento del Covid 19, visto l’ultimo DPCM del governo e alla luce della odierna ordinanza del Presidente della regione Campania che richiama “i sindaci ad assicurare l’assistenza ai singoli cittadini, fermo restando l’obbligo dell’osservanza di tutte le misure precauzionali”, non si può sottacere la situazione emergenziale che vive il comune di Castel Volturno, dove in una vasta zona quale Bagnara fino alla Destra Volturno insistono circa 15 000 immigrati in gran parte irregolare che sono totalmente fuori controllo da parte delle istituzioni locali. A tal proposito il commissario provinciale di Fratelli D’ Italia Marco Cerreto dichiara:

”Ho sentito stamane il Sindaco di Castel Volturno Luigi Petrella ed ho raccolto il suo invito a stare vicino ad una comunità esposta più di altre, quella di Castel Volturno, lui stesso mi ha detto di essere in grande difficoltà, non ostante stia lavorando alacremente, ad assicurare il controllo della zona Bagnara, Destra Volturno, dove insistono almeno 15.000 immigrati irregolari, e nessuno oggi può garantire che questa massa di persone sia intanto informata di quanto stia accadendo ne se vi sia bisogno di assistenza sanitaria o casi di contagio.

Non è tempo di polemiche, ma di collaborazione e di partecipazione, ma non posso non ricordare che Giorgia Meloni chiese a gran voce già due anni fa il potenziamento di presidi di polizia, carabinieri e la presenza dell’esercito.

Penso che sia il caso di reiterare con forza la necessità di presidiare questa zona dove è opportuno mai come ora un intervento militare ed un accurata indagine sanitaria, i cittadini di Castel Volturno non sono cittadini di serie b e devono essere tutelati come tutti gli altri, quest’emergenza è nota da anni, è ora di intervenire con decisione e immediatamente“.