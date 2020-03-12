14:14:53 CASERTA. Queste le parole di Claudio Ursomando, componente della segreteria cittadina di FDI:
"Sinceramente non capisco come il comune di Caserta non sospenda ad horas il parcheggio a pagamento in città. Non mi sembra un servizio essenziale, specie in questo momento in cui bisognerebbe limitare al massimo gli spostamenti a piedi.
Questo nell'interesse dei cittadini che così potrebbero parcheggiare nelle immediate vicinanze delle loro destinazioni ma anche, e soprattutto, nei confronti degli ausiliari della sosta che sono "costretti" a girovagare per le vie della città esponendoli ad un rischio ingiustificabile.
Chiediamo, pertanto, al sindaco Marino di emettere un'ordinanza tesa alla sospensione della sosta a pagamento in città considerato che, in questo momento in cui sono limitati gli spostamenti extra comunali, andrebbe a gravare esclusivamente sui cittadini casertani rappresentando esclusivamente un odioso e incomprensibile balzello."