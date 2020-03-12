08:30:48 E’ confermato il caso di contagio da Coronavirus per un cittadino di Villa Literno, ma, la buona notizia per la comunità dell’agro aversano è che l’uomo risiede a Napoli.
Il sindaco facente funzioni Valerio Di Fraia, comunque, come da protocollo, in queste ore sta verificando se ci sono stati contatti con la famiglia residente a Villa Literno per avviare la profilassi del caso.
Di Fraia invita tutti alla calma e a rispettare le regole imposte dai protocolli di sicurezza per cercare di contenere la diffusione del virus.
Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228