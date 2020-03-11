22:33:23 Sono minuti decisivi quelli che si stanno vivendo in questo momento a Villa Literno dove c’è un cittadino sotto controllo per un possibile caso di Coronavirus.

A segnalarlo è il sindaco Facente funzioni Valerio Di Fraia.

Cresce a vista d’occhio dato dei contagi, in provincia di Caserta, in regione Campania e in Italia.

Clicca qui per verificare la progressione dei contagi in Italia:

http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1

Direzione Provinciale di CASERTA Chiusa la sede di Sessa Aurunca

La sede di Sessa Aurunca dell’Ufficio territoriale di Sessa Aurunca-Teano della Dp di Caserta è chiusa a partire dalle 14 di oggi, mercoledì 11 marzo 2020, e resterà chiusa anche domani, giovedì 12 marzo, per l’intervento di sanificazione disposto dal C

omune di Sessa Aurunca. L’ufficio, situato in via XXI luglio, riaprirà venerdì 13 marzo.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (D.L. 21 giugno 1961, n. 498) il provvedimento che certifica il mancato funzionamento dell’ufficio per eventi di carattere eccezionale, non imputabili a disfunzioni organizzative interne, sono prorogati i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento.

Si rinnova l’invito all’utilizzo dei canali telematici per la richiesta dei servizi disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

CORONAVIRUS. ZINZI: “UNITA' PER AFFRONTARE EMERGENZA, DA PARTE DIVISIONI POLITICHE”.

“In questo clima di emergenza è necessario lavorare mettendo da parte ogni divisione politica. Le proposte avanzate insieme ai colleghi di centrodestra vanno nella direzione di contribuire, con idee e suggerimenti anche provenienti dai cittadini campani che in queste ore ci stanno contattando, ad affrontare le conseguenze della diffusione del coronavirus.

Quattro settori da attenzionare per cominciare a dare risposte ad intere categorie e soprattutto per lanciare un segnale chiaro: il centrodestra c’è ed è disponibile a collaborare.

Giusto e doveroso il richiamo allo spirito unitario e propositivo del capo dell’opposizione Stefano Caldoro”.

Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi.

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228