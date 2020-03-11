Banner-MutuaBccSpettacolo
16:20:49 MARCIANISE. Da mercoledì 11 e fino a venerdì 13 marzo compreso, tutti i negozi Decathlon sul territorio nazionale resteranno chiusi al pubblico per decisione aziendale.

Questa misura si aggiunge a quanto definito dal DPCM che prevede la chiusura nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo.

La misura quindi ha toccato anche il Centro Campania di Marcianise.

Il colosso commerciale degli indumenti e delle attrezzature sportive, ha deciso di rispondere in questa maniera alla crisi collegata alla pandemia da Coronavirus.

Non è questo, comunque, l’unico colosso commerciale a sospendere la propria attività in queste ore.

Il gruppo Inditex ha deciso di chiudere i propri negozi presenti all’interno del Centro Commerciale Campania fino al 2 aprile prossimo.

Saracinesche abbassate per Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Pull and Bear ed Oysho.

Misura analoga è stata adottata da Liu Jo e da Mirage.

 

