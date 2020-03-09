19:47:56 CAPUA. Riceviamo e pubblichiamo la nota delle forze d’opposizione di centrodestra di Capua con la quale chiedono al sindaco Luca Branco di avviare interventi di sanificazione a causa dell’epidemia di Coronavirus.
Ecco il testo:
Egregio Sig. Sindaco,
recependo una serie di sollecitazioni mosse dalla preoccupazione di molti nostri concittadini, senza tuttavia voler generare ingiustificato allarmismo, le sottoponiamo la seguente richiesta:
Premesso che le amministrazioni di molti comuni limitrofi, al fine di tutelare al meglio la cittadinanza, stanno eseguendo opere di sanificazione su strade, parchi e spazi pubblici;
Alla luce della circostanza che molti privati stanno eseguendo a proprie spese attività di sanificazione presso i luoghi ove svolgono le loro attività commerciali e imprenditoriali;
Al fine di non rendere vana l’attività privata di cui al pregresso capoverso e con l’unico intento di offrire ai cittadini la massima garanzia possibile di igiene degli ambienti pubblici:
- Da un canto, rinnoviamo a tutti l’invito a non uscire dalle abitazioni se non in caso di necessità ed urgenza per far in modo che i contatti vengano quanto più possibile limitati;
- D’altro canto La INVITIAMO A PROCEDERE AD UNA SANIFICAZIONE delle strade, dei luoghi e degli uffici PUBBLICI, al fine di fornire a TUTTI rassicurazione ulteriore.
- Invitiamo inoltre a prestare particolare attenzione alla regolamentazione dell’afflusso agli uffici comunali da parte dei cittadini in termini di distanza e numero di presenze.
Certi di una risposta ma ancor più di una AZIONE celere,
porgiamo i più distinti saluti.
Angelo DI RIENZO
Rosaria NOCERINO
Melina RAGOZZINO
Anna VEGLIANTE