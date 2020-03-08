10:54:13 CAPUA. Si è tenuto questo pomeriggio l’incontro tra i commercianti, la cittadinanza ed i consiglieri comunali all’insegna di un confronto dialettico rispettoso e produttivo.

Il gruppo di minoranza di centro destra ha accettato con piacere l’invito, a differenza della gran parte dei consiglieri di maggioranza, nonostante l’emergenza da corona virus in atto, per dare pieno sostegno ai commercianti, ritenendo le problematiche da trattare molto importanti per la vita della Città.

Non neghiamo l’utilità e le ricadute positive sulla città, sia in termini di viabilità che di salute pubblica, di una ZTL ben strutturata ed organizzata, ma non possiamo immaginarne gli effetti positivi nell’attuale contesto della nostra città, da molto tempo desolatamente svuotata da traffico veicolare e pedonale, nell’indifferenza totale dell’amministrazione comunale che sembra non accorgersi di tutto ciò.

In detto processo decisionale a nulla sono valse le forti opposizioni del gruppo consiliare di centrodestra, né è stato riconosciuto un ruolo almeno consultivo alle organizzazioni di categoria ed ai residenti del centro storico.

I fondi previsti dal cosiddetto “Decreto Crescita”, destinati alla infelice scelta di varare la ZTL, potevano essere più utilmente utilizzati per:

interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici comunali;

bonifica e messa in sicurezza di immobili contaminati da amianto; interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

interventi di verde urbano integrato e di arredo urbano a basso impatto ambientale;

interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico e all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ed ancora altri.

Perché l’amministrazione ha dato priorità alla ZTL e non piuttosto alla sicurezza delle scuole dei nostri ragazzi?

Ancora una volta registriamo azioni amministrative improvvisate, senza un disegno organico e dannose per i commercianti e per la città.

Vorremmo risposte CONCRETE e IMMEDIATE, basta incertezze e silenzi!

Azioni concrete e rispetto per il lavoro dei NOSTRI COMMERCIANTI!

Siamo con loro per una politica fatta di giustizia e buonsenso al di là della ideologia.



Angelo DI RIENZO e Rosaria NOCERINO

Lista Civica SIAMO CAPUA

Melina RAGOZZINO

FORZA ITALIA

Anna VEGLIANTE

LEGA