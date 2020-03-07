20:00:52 “Il coprifuoco che propone De Luca è il messaggio peggiore. La prudenza, l’attenzione, il controllo sanitario non devono essere accompagnati dall’inutile allarmismo”. Così Massimo Grimaldi, consigliere regionale e vice coordinatore regionale di Forza Italia Campania.

“Chi e’ nelle Istituzioni ha il dovere di seguire e sostenere gli sforzi della comunità scientifica, di medici ed infermieri senza strumentalizzazioni ed esprimendo sempre profonda gratitudine. De Luca recuperi un tono istituzionale, perché è la migliore risposta e tolga il video del procurato allarme’ dal web” conclude.

CORONAVIRUS, PISANI (NOICONSUMATORI.IT): VIDEO DE LUCA ALLARMISTICO? VALUTIAMO PERICOLO DI TALE ALLARME



"Il videomessaggio di De Luca? Est modus in rebus, direbbero i nostri padri. Invece è inquietante, prospetta scenari apocalittici, sembra scirtto da uno che ha fermato concorsi e chiesto rinvio delle prossime elezioni per evitare contatti, invece bacchetta solo i giovani, vieta gli assembramenti, ma non esita a far convenrgere migliaia di persone nelle aule dei concorsi".

Lo afferma l'avvocato Angelo PIsani, presidente nazionale di Noiconsumatori.it.

"Di fatto con quel videomessaggio - aggiunge Pisani - si è scatenato il putiferio, sui social, sulle chatt. I cittadini, tantissimi tra quelli che hanno rinunciato giustamente a partecipare a quei concorsi che De Luca o de Magistri avrebbero dovuto bloccare, sono spaventati e non esitano a segnalarmelo". "Valuterò gli estremi per chiedere vere tutele alle autorità competenti ", sottolinea Pisani.

Pae Pisani "la politica deve rispettare tutti i diritti dei cittadini che hanno chiesto in tanti alla associazione Noi consumatori informazioni sicure, giustizia e tutele non confusione ed allarmi poi di fatto autoviolati con concorsi e campagne elettorali .

Allarmante l’appello cautelativo del presidente della regione Campania, ma se e’ vero quanto dichiarato e non rischi didiventare solo uno strillo d’allarme con danni a catena di cui poi dovrà occuparsi l’autorità competente, dichiara l’avv Angelo Pisani leader di noi consumatori.it, il presidente De Luca dia il buon esempio come cautelativamente deciso per le scuole, i teatri ed i traghetti etc dichiari anche lo stop dei concorsoni e chieda il rinvio delle elezioni nel rispetto della par condicio, degli altri candidati che non possono fare uguale campagna elettorale e degli elettori invitati a non partecipare a riunioni ed evitare contatti".

"Dopo questo video che in un giorno chiede , forse giustamente, di capovolgere la vita e le abitudini dei cittadini, proprio lui non deve contraddirsi, nel rispetto della sua stessa ordinanza deve sospendere/annullare subito i “concorsoni” di questi giorni e non creare corsie speciali per chi si presenta al posto dei più cauti e scrupolosi, così me non si può pensare di organizzare elezioni regionali in tale caos.

Speriamo che De Luca comunichi subito lo stop agli appuntamenti concorsuali già oggetto di denunce e ricorso per le irregolarità emerse altrimenti saremo costretti a chieder alla magistratura di intervenire anche a tutela della salute pubblica perché molti candidati hanno preferito non rischiare la salute ed evitare il concorso mentre proprio la regione non può violare i principi di condotta e le regole date da se stessa alla cittadinanza in epoca di coronavirus.

Occhi aperti, tuteliamo la salute facendo ogni di noi la nostra parte in questa partita globale e facciamo vincere la giustizia evitando che ci possa esser violazione della par condicio e delle regole della concorrenza in momenti di emergenza e confusione come tristemente accade" conclude l’avvocato Pisani.

CORONAVIRUS, A. CESARO (FI): CAMPANIA HA BISOGNO DI FIDUCIA, DE LUCA FACCIA SPARIRE IL SUO VIDEO



“Se l’intenzione di De Luca era quella di seminare il panico, con l’ultimo videomessaggio ha quasi centrato l’obiettivo. Ci usi la cortesia, lo faccia sparire”.

Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. “In questo momento di grande difficoltà e incertezze - aggiunge l’esponente di Forza Italia - i nostri concittadini di tutto hanno bisogno fuorché di un governatore che il giorno prima riunisce 500 sindaci in un auditorium e 2000 persone in un padiglione della Mostra d’Oltremare e il giorno dopo procura un allarme senza precedenti”.

“Cancelli subito quel videomessaggio, la Campania ha bisogno di informazioni serie e di una poderosa iniezione di fiducia, non di pericolosa demagogia a buon mercato”, conclude Cesaro.

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228