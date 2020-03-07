Banner-MutuaBccSpettacolo
16:58:37 Altri 14 casi sono risultati positivi di coronavirus in Campania.

Nella mattinata di oggi, sono stati effettuati 48 tamponi e 14 sono risultati positivi, nel corso di una sessione del laboratorio dell'ospedale Cotugno, a Napoli, centro di riferimento regionale per le malattie infettive.

Se confermati, i casi salirebbero, in totale, a 77 contagiati.

Intanto la vita deve andare avanti e non mancano i disagi per le nuove misure rigide imposte per evitare la propagazione del virus.

Semplificare le procedure della formazione professionale in Campania consentendo, come per la scuola, attività didattiche a distanza.

Lo chiede la presidente della commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania Maria Grazia Di Scala (FI).

“I divieti, per quanto necessari, senza un’alternativa non risolvono i problemi  a fondo  e finiscono spesso acuire la percezione della gravità del momento generando panico.

Anche per la formazione professionale - spiega l’esponente di Forza Italia -, che vede peraltro gli enti già pronti, serve agire come per la scuola derogando temporaneamente alle indicazioni di accreditamento, consentendo quindi la previsione della didattica a distanza, in streaming o Fad”.

“Invito l’assessore regionale a valutarne l’opportunità: sarebbe un atto dovuto, peraltro anche rassicurante”, conclude l’esponente di Forza Italia.

L’emergenza coronavirus e le proposte dei gruppi consiliari del centrodestra campano. 

Lunedì 9 Marzo, alle ore 15.30, conferenza stampa presso la Sala Multimediale al piano 1 dell'isola F13 del Centro Direzionale di Napoli, sede del Consiglio regionale.

Per l’incontro con la stampa saranno rispettate le disposizioni normative in materia di incontri pubblici.

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228

 

