16:45:10 In merito alla notizia di un paziente ricoverato presso l’ospedale di Marcianise risultato positivo al Coronavirus occorre fare alcune precisazioni.

Il paziente, ultra ottantenne, e la sua famiglia non sono residenti a Marcianise né nella provincia di Caserta. L'uomo è stato ricoverato nel reparto di medicina dell'ospedale di Marcianise per altre cause.

Al momento del ricovero non è passato per il pronto soccorso dell’ospedale ma è stato sistemato direttamente in una stanzetta singola del reparto, dove non vi erano altri pazienti.

Successivamente è stato trasferito all’ospedale Cotugno dove ora è ricoverato. Il reparto di medicina è stato bonificato e sono state adottate tutte le necessarie cautele.

Al momento, non ci sono contagi nella città né altri episodi.

Lo precisa il commissario del Comune di Marcianise Michele Lastella.

Intanto il governatore Vincenzo De Luca chiede il pugno duro contro quei ristoratori e baristi che non rispettano l’ordinanza.

«Abbiamo comunicato – ha sottolineato il presidente - ai Prefetti della Campania che in molte realtà, nelle ore serali e notturne, vi sono esercizi pubblici, bar e pub, nei quali non si rispettano le misure di prevenzione e di sicurezza previste come la distanza tra le persone con pericolo di contagio.

Abbiamo sollecitato le forze di polizia ad attivarsi per procedere alla chiusura di questi esercizi in caso di assembramento di persone».

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228