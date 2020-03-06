22:16:15 CASERTA. L’invito a restare a casa per il Coronavirus sarà reso meno pesante dalle condizioni metereologiche.

Sulla provincia di Caserta e, in generale, sulla Campania, quello che partirà nelle prossime ore sarà un week end all’insegna del maltempo.

Sulla fascia costiera e, in particolare, zone 1, 3, 5, 6, 8 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana;

Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona

5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento) si prevedono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense".

Si evidenziano, inoltre, possibili forti raffiche di vento.

La Protezione civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, sia in ordine al possibile dissesto idrogeologico che rispetto alle sollecitazioni dei venti e del mare.