Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

22:16:15 CASERTA. L’invito a restare a casa per il Coronavirus sarà reso meno pesante dalle condizioni metereologiche.

Sulla provincia di Caserta e, in generale, sulla Campania, quello che partirà nelle prossime ore sarà un week end all’insegna del maltempo.

Sulla fascia costiera e, in particolare, zone 1, 3, 5, 6, 8 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana;

Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona

 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento) si prevedono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense".

Si evidenziano, inoltre, possibili forti raffiche di vento.

La Protezione civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, sia in ordine al possibile dissesto idrogeologico che rispetto alle sollecitazioni dei venti e del mare.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:347 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:729 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:703 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next